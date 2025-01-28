Пара из Ростова не смогла смягчить приговор за убийство дочери

Posted 28 января, 19:15
Published 28 января, 19:15
Modified 28 января, 19:17
Updated 28 января, 19:17
Жалобу направлял отец убитой девочки Яков. Адвокат мужчины заявил, что его доверитель невиновен. По его словам, в момент убийства ростовчанина не было дома. Сам Яков винит во всем свою жену, сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщала RostovGazeta, пару осудили в октябре 2024 года. Их признали виновными в убийстве восьмимесячной дочери. По версии следствия, они расчленили ребенка и расфасовали по пакектам в морозилке.
Затем супруги обратились в полицию с заявлением о пропаже дочки, пытаясь замести следы. Однако тайну исчезновения младенца быстро раскрыли, а на родителей возбудили уголовное дело.
Отца убитой малышки приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Его жену Анастааию — к 13 годам колонии общего режима и штрафу. Подробнее о том, как проходили заседания по делу Майбороды, читайте в наших материалах.