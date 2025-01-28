Персональный тренер из Ростова рассказал, как помочь себе во время стресса

Posted 28 января, 11:31
Published 28 января, 11:31
Modified 28 января, 11:32
Updated 28 января, 11:32
Согласно данным исследования холдинга «Ромир», доля россиян, которые избавляются от стресса при помощи спорта в последнем квартале 2024 года составила 19%.
По мнению ростовского персонального тренера Матвея Зубова, эта тенденция наиболее распространена среди жителей крупных городов.
«Почти половина всех людей, которые ходят в зал, бассейн, бегают или занимаются велоспортом, делают это для выплеска эмоций. Самая частая причина, по моим наблюдениям, стресс от сидячей умственной работы», — считает эксперт.
Матвей Зубов отмечает, что для избавления от стресса лучше всего подходят кардионагрузки, йога, стретчинг, плавание.
«Эти практики активнее всего насыщают тело кислородом, улучшают кровообращение, вызывают прилив энергии», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове может сорваться благоустройство Дворца спорта.