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Posted 28 января, 11:31

Published 28 января, 11:31

Modified 28 января, 11:32

Updated 28 января, 11:32

Персональный тренер из Ростова рассказал, как помочь себе во время стресса

Персональный тренер из Ростова рассказал, как помочь себе во время стресса

28 января 2025, 11:31
Фото: 1MI. Персональный тренер из Ростова рассказал, как помочь себе во время стресса
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Эксклюзив
Для хорошего настроения надо бегать и растягиваться, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский персональный тренер Матвей Зубов.

Согласно данным исследования холдинга «Ромир», доля россиян, которые избавляются от стресса при помощи спорта в последнем квартале 2024 года составила 19%.

По мнению ростовского персонального тренера Матвея Зубова, эта тенденция наиболее распространена среди жителей крупных городов.

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«Почти половина всех людей, которые ходят в зал, бассейн, бегают или занимаются велоспортом, делают это для выплеска эмоций. Самая частая причина, по моим наблюдениям, стресс от сидячей умственной работы», — считает эксперт.

Матвей Зубов отмечает, что для избавления от стресса лучше всего подходят кардионагрузки, йога, стретчинг, плавание.

«Эти практики активнее всего насыщают тело кислородом, улучшают кровообращение, вызывают прилив энергии», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове может сорваться благоустройство Дворца спорта.

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#Анна Ивченко#Общество#Спорт#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Стресс#Стрессоустойчивость#Ростов
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