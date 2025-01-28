Плотный туман окутает Ростовскую область на три дня

Posted 28 января, 10:58
Published 28 января, 10:58
Modified 28 января, 11:00
Updated 28 января, 11:00
Сообщается, что регион будет накрыт туманом с 28 по 30 января. Из-за плохой видимости жителям Ростовской области порекомендовали соблюдать осторожность при переходе улиц и дорог.
Автовладельцам посоветовали не превышать скорость движения. Особенно это касается перекрестков и пешеходных переходов.
Ранее сотрудники региональной Госавтоинспекции назвали автовладельцам самые опасные участки автодороги М-4 «Дон» из-за тумана.
До этого синоптики рассказали, какие еще погодные условия ожидают дончан в ближайшие дни.