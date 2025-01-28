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Posted 28 января, 10:58

Published 28 января, 10:58

Modified 28 января, 11:00

Updated 28 января, 11:00

РСЧС предупредила об опасном тумане в Ростовской области

Плотный туман окутает Ростовскую область на три дня

28 января 2025, 10:58
Фото: Pxhere. РСЧС предупредила об опасном тумане в Ростовской области

РСЧС предупредила об опасном тумане в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие дни значительно снизится видимость из-за опасного тумана. Об этом рассказала РСЧС в экстренном сообщении.

Сообщается, что регион будет накрыт туманом с 28 по 30 января. Из-за плохой видимости жителям Ростовской области порекомендовали соблюдать осторожность при переходе улиц и дорог.

Автовладельцам посоветовали не превышать скорость движения. Особенно это касается перекрестков и пешеходных переходов.

В ГАИ назвали самые опасные участки М-4 в Ростовской области из-за тумана
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Ранее сотрудники региональной Госавтоинспекции назвали автовладельцам самые опасные участки автодороги М-4 «Дон» из-за тумана.

До этого синоптики рассказали, какие еще погодные условия ожидают дончан в ближайшие дни.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Погода#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Туман
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