Политолог назвал главные проблемы, которые предстоит решить в Ростове Скрябину

Posted 28 января, 11:19
Published 28 января, 11:19
Modified 28 января, 11:21
Updated 28 января, 11:21
«Для решения многих городских вопросов, связанных с благоустройством, с коммунальной инфраструктурой, нужны новые люди. Назначение Александра Скрябина, я считаю, хорошим выбором», — отмечает Александр Сухарь.
Свою позицию политолог объясняет тем, что прежде всего Скрябин — ростовчанин.
«У горожан сегодня есть запрос не просто на местные кадры, а на тех политиков — управленцев, которые ассоциируют себя с Ростовом. Которые ментально находятся здесь и рассматривают донскую столицу не только в качестве места для работы, а как место для жизни — себя, своих близких, своей семьи», — уточняет эксперт.
В пользу Скрябина, по словам собеседника, говорит и его профессиональный опыт. Он был первым заместителем губернатора, работал и в правительстве Ростовской области и в парламенте. Также имеет опыт в городской администрации.
«Справится он или нет — покажет время», — резюмирует политолог.
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