rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 11:19

Published 28 января, 11:19

Modified 28 января, 11:21

Updated 28 января, 11:21

Политолог рассказал, почему на должность врио главы Ростова назначен Скрябин

Политолог назвал главные проблемы, которые предстоит решить в Ростове Скрябину

28 января 2025, 11:19
Фото: donland.ru. Политолог рассказал, почему на должность врио главы Ростова назначен Скрябин
Сюжет
Эксклюзив
Ростову нужна серьезная перезагрузка. И хотя динамика на лицо, в городе ощутимы проблемы, в основном, хозяйственные, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что после отставки главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, на пост вошел временно исполняющий обязанности главы Александр Скрябин.

«Для решения многих городских вопросов, связанных с благоустройством, с коммунальной инфраструктурой, нужны новые люди. Назначение Александра Скрябина, я считаю, хорошим выбором», — отмечает Александр Сухарь.

Свою позицию политолог объясняет тем, что прежде всего Скрябин — ростовчанин.

«У горожан сегодня есть запрос не просто на местные кадры, а на тех политиков — управленцев, которые ассоциируют себя с Ростовом. Которые ментально находятся здесь и рассматривают донскую столицу не только в качестве места для работы, а как место для жизни — себя, своих близких, своей семьи», — уточняет эксперт.
Председатель Гордумы оценила назначение и. о. главы администрации Ростова
Узнать подробнее

В пользу Скрябина, по словам собеседника, говорит и его профессиональный опыт. Он был первым заместителем губернатора, работал и в правительстве Ростовской области и в парламенте. Также имеет опыт в городской администрации.

«Справится он или нет — покажет время», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, чего ждать Ростову от прихода временно исполняющего обязанности главы горадминистрации.

Депутат рассказала, чего ждать от врио главы администрации Ростова
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове вступил в должность и. о. главы горадминистрации Александр СкрябинЭкс-замгубернатора Александр Скрябин стал замглавы администрации РостоваЮрий Слюсарь уволил первого замгубернатора Ростовской области Скрябина
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика