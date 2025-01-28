Политолог объяснил, почему Логвиненко ушел в отставку по собственному желанию

Posted 28 января, 10:37
Published 28 января, 10:37
Modified 28 января, 10:39
Updated 28 января, 10:39
Гордума Ростова приняла отставку Логвиненко по собственному желанию. Однако ростовчане не понимают, почему предварительная информация о его отставке сопровождалась столь странными событиями.
По словам политолога, вероятно, такая путаница произошла потому, что отдельные чиновники пытались подстроиться под решение, которое не до конца было принято.
«Как мы и говорили еще в конце 2024 года, очевидно, что врио губернатора будет собирать свою команду. Вероятно, что отставка главы администрации Ростова связана с ускорением процедуры выборов руководителя Ростова-на-Дону, который совместит в себе функции и главы администрации, и главы города», — объясняет Дмитрий Абросимов.
На пост врио главы администрации города и главы Ростова вошел Александр Скрябин. Вчера, 27 января его освободили от должности первого замгубернатора региона. Утром 28 января назначили на должность первого заместителя главы администрации.
«То есть были соблюдены все необходимые процедуры для того, чтобы сразу, не дожидаясь выборов, передать ему полномочия», — констатирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как Алексей Логвиненко прокомментировал свое решение об отставке по собственному желанию.