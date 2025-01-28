Политолог Сухарь рассказал, каким будет новый, полноправный мэр Ростова

Собеседник подчеркивает, что в развитии Ростова не хватает системного подхода. И вроде бы динамика на лицо. Но большое число проблем, в основном хозяйственных, продолжает существовать. В их числе политолог называет дороги, благоустройство, мусор и коммунальную инфраструктуру.