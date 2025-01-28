Политолог Сухарь рассказал, каким будет новый, полноправный мэр Ростова

Posted 28 января, 08:48
Published 28 января, 08:48
Modified 28 января, 08:50
Updated 28 января, 08:50
Собеседник подчеркивает, что в развитии Ростова не хватает системного подхода. И вроде бы динамика на лицо. Но большое число проблем, в основном хозяйственных, продолжает существовать. В их числе политолог называет дороги, благоустройство, мусор и коммунальную инфраструктуру.
«Для этой работы, очевидно, нужны новые люди. Но здесь есть интересный момент. Согласно изменениям в Уставе нашего города, приставка „глава города“, которая есть сейчас у председателя Гордумы, после новых выборов исчезнет. А это значит, что главой города будет глава администрации. То есть фактически теперь мы получаем полноправного управленца», — отмечает Александр Сухарь.
Согласно новому Уставу, глава администрации станет и главой города. Но после выборов в Гордуму.
Избираться новый полноправный управленец Ростова будет конкурсной комиссией. Другой вопрос — когда будет объявлен этот конкурс?
«Первый вариант — после окончания полномочий нынешней Гордумы. Но для этого потребуется ждать сентября 2025 года. Дальше — пока объявят конкурс, пока выберут кандидатуру. Мое мнение таково, что не надо тянуть до новых выборов. Вопрос с фигурой руководителя Ростова нужно решить в ближайшее время. Тогда мы избежим спекуляций на тему, что „город остался без власти“, „без руководства“, поскольку исполняющему обязанности придется достаточно длительно пребывать на посту», — констатирует собеседник.
Политолог уверен, что такой подход оздоровит общественно-политический климат Ростова, который, по оценкам эксперта, нуждается в оздоровлении.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто может возглавить Ростов в случае отставки Логвиненко.