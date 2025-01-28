Полиция усомнилась в законности действий инспекторов ДПС в Ростовской области

Posted 28 января, 07:12
Published 28 января, 07:12
Modified 28 января, 07:14
Updated 28 января, 07:14
По данным полиции, в одном из telegram-каналов выявили публикацию о неправомерных действиях сотрудников ГАИ. По этому факту назначили служебную проверку. Оперативники собственной безопасности регионального ГУ МВД выясняют все обстоятельства случившегося.
— По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — отчитались в МВД.
В чем именно заключаются неправомерные действия, не уточняются. Вероятно, речь идет о видеоролике, разлетевшемся по соцсетям, где участник СВО рассказывает о взятках в Ростове.
По словам автора, он уехал из зоны спецоперации в командировку, чтобы забрать оборудование. В ночь на 25 января на улице Станиславского его остановил патруль из-за того, что машина снята с учета.
Мужчина добавил, что просил оформить нарушение по протоколу, но вместо этого ему якобы намекали на штраф — лично в руки. Теперь полиция проверит законность действий сотрудников ГАИ.
Ранее в Ростове возбудили уголовное дело в отношении банды эвакуаторщиков, которые разводили водителей на деньги.