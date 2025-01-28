rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:12

Published 28 января, 07:12

Modified 28 января, 07:14

Updated 28 января, 07:14

Полиция усомнилась в законности действий инспекторов ДПС в Ростовской области

Полиция усомнилась в законности действий инспекторов ДПС в Ростовской области

28 января 2025, 07:12
Фото: 1MI. Полиция усомнилась в законности действий инспекторов ДПС в Ростовской области
В Ростовской области проверят законность действий инспекторов ДПС. Об этом сообщили в донской полиции 28 января.

По данным полиции, в одном из telegram-каналов выявили публикацию о неправомерных действиях сотрудников ГАИ. По этому факту назначили служебную проверку. Оперативники собственной безопасности регионального ГУ МВД выясняют все обстоятельства случившегося.

— По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — отчитались в МВД.

В чем именно заключаются неправомерные действия, не уточняются. Вероятно, речь идет о видеоролике, разлетевшемся по соцсетям, где участник СВО рассказывает о взятках в Ростове.

По словам автора, он уехал из зоны спецоперации в командировку, чтобы забрать оборудование. В ночь на 25 января на улице Станиславского его остановил патруль из-за того, что машина снята с учета.

МВД проведет проверку полицейских, задержавших в Ростове военного из Кыргызстана
Узнать подробнее

Мужчина добавил, что просил оформить нарушение по протоколу, но вместо этого ему якобы намекали на штраф — лично в руки. Теперь полиция проверит законность действий сотрудников ГАИ.

Ранее в Ростове возбудили уголовное дело в отношении банды эвакуаторщиков, которые разводили водителей на деньги.

Читайте также:
Чиновница из Батайска покрывала незаконную торговлю за взятки от бизнесменовСоседка полоснула ножом лицо полицейского в Ростове-на-ДонуЭкс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за хулиганство в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Полиция#Соцсети#ДПС#Взятки#Уголовное дело#Проверка#ГАИ#Эвакуаторщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика