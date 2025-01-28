Потерял дорогие часы и обрел волшебную палочку: чем ростовчанам запомнился Логвиненко

Слухи о скорой отставке главы администрации Ростова появились в середине января. Но ни пресс-служба мэрии, ни сам Алексей Логвиненко до последнего не афишировали эти планы. В администрации акцентировали внимание на том, что прямо сейчас нет никакого заявления, а глава активно работает и никуда не собирается уходить. Градоначальник неоднозначно отвечал, что в жизни бывает всякое. Мол, он не увольняется, но Гордума может досрочно лишить его полномочий.