Потерял дорогие часы и обрел волшебную палочку: чем ростовчанам запомнился Логвиненко

Posted 28 января, 16:03
Published 28 января, 16:03
Modified 28 января, 16:12
Updated 28 января, 16:12
Осенью 2021 года Алексей Логвиненко ездил в Грозный на встречу с мэром Хас-Магомед Кадыровым. На сайте мэрии чеченской столицы появились фото рабочего визита. На них видно часы на левой руке у гостя из Ростова. Примерно в это же время Алексей Логвиненко опубликовал снимки из поездки в своем аккаунте в социальной сети. На них уже не было никаких часов. Хотя в отражении стола заметно ремешок от исчезнувшего аксессуара.
По данным с официального сайта Breguet, на руке у Логвиненко была модель Marine Royale с корпусом из розового золота. Эти часы выпустили еще в декабре 2014 года и в данный момент не производят. Но их до сих пор можно купить в магазинах. На тот момент их оценивали почти в 4 миллиона рублей.
Позже, когда секрет со стертыми часами раскрыли, в администрации Ростова прокомментировали фотографии. Там сообщили, что Алексей Логвиненко убрал аксессуар, чтобы не демонстрировать свою состоятельность.
— Алексей Логвиненко состоятельный человек и может себе позволить дорогие аксессуары. Он не любит выставлять это напоказ, поэтому убрал часы на фото, — цитировали тогда СМИ мэрию.
Спустя несколько лет руководства администрацией Ростова Алексея Логвиненко посетила гениальная идея — украсить центральные улицы кустами лаванды. Впервые эти растения появились на улице Большой Садовой в 2022 году. Однако прижиться они не смогли — к следующему лету лаванда погибла.
Администрацию это нисколько не смутило. Глава заявил, что всему виной химикаты и смесь из снега, грязи и реагентов, которые попадают на клумбы при чистке дорог. В следующем году снова высадили кусты, но итог оказался прежним — все засохло. Вероятно, лаванду продолжали засыпать химией, грязью и реагентами.
Каждая попытка обходилась бюджету Ростова в десятки миллионов рублей. Спустя пару лет власти все-таки успокоились и перешли на тюльпаны. Теперь в городе ежегодно высаживают сотни тысяч луковиц.
Один из немногих подарков от ростовчан Алексею Валентиновичу (о которых известно) — волшебная палочка. Ее вручили главе администрации в ходе встречи с жильцами разрушенного дома на Нариманова. В начале марта горожане в очередной раз просили пустить их в аварийный дом, чтобы забрать личные вещи, и жаловались на проблемы с выплатами и компенсациями.
В какой-то момент Алексей Логвиненко посетовал, что у него нет «волшебной палочки». Тогда один из юных жильцов подарил ее градоначальнику.
— Чтобы наколдовал нам дом, — рассказал тогда мальчик RostovGazeta, признавшись, что верит в силу волшебной палочки.
Глава администрации, вероятно, не поверил. Палочка пролежала рядом с ним до конца встречи, после чего Логвиненко ушел, оставив подарок на столе.
Слухи о скорой отставке главы администрации Ростова появились в середине января. Но ни пресс-служба мэрии, ни сам Алексей Логвиненко до последнего не афишировали эти планы. В администрации акцентировали внимание на том, что прямо сейчас нет никакого заявления, а глава активно работает и никуда не собирается уходить. Градоначальник неоднозначно отвечал, что в жизни бывает всякое. Мол, он не увольняется, но Гордума может досрочно лишить его полномочий.
Впрочем, депутатам не пришлось насильно выпроваживать Алексея Логвиненко. Как выяснилось, он написал заявление об уходе по собственному желанию накануне заседания городской Думы, 27 января.
Об отставке, очевидно, знали задолго до этого дня. На сайте ростовской Думы еще 16 января появилась повестка заседания, на котором решат вопрос увольнения главы. На следующий день эта информация загадочно исчезла.
После этого ростовчане заметили, что градоначальник перестал появляться в соцсетях. У него не было ни одного поста в telegram-канале почти две недели. В пресс-службе это объяснили тем, что начальник ушел на больничный.
Пока Алексей Логвиненко писал заявление об отставке 27 декабря, Юрий Слюсарь уволил своего первого заместителя Александра Скрябина и многообещающе добавил, что позже расскажет, куда пойдет работать его экс-подчиненный. Но врио губернатора опередили — на следующее утро на сайте администрации появилась информация о новом первом замглавы администрации. Должность занял Скрябин, которого на следующий день в ходе заседания сделали и. о. главы после увольнения Логвиненко.