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Posted 28 января, 10:33

Published 28 января, 10:33

Modified 28 января, 10:35

Updated 28 января, 10:35

Председатель Гордумы оценила назначение и. о. главы администрации Ростова

Председатель Гордумы оценила назначение и. о. главы администрации Ростова

28 января 2025, 10:33
Фото: rostovgazeta.ru. Председатель Гордумы оценила назначение и. о. главы администрации Ростова
Председатель городской Думы Зинаида Неярохина поделилась мнением о назначении исполняющего обязанности главы администрации Ростова. Глава города оценила Александра Скрябина во время пресс-подхода после заседания 28 января.

По словам Зинаиды Неярохиной, у чиновника много положительных качеств. Кроме того, городская Дума знакома с Александром Скрябиным не первый год.

— Мы рады, что это человек, который Ростов знает. Мы его дважды избирали депутатом Заксобрания Ростовской области, он у нас работал первым заместителем главы администрации города, работал на различных должностях в правительстве Ростовской области, — рассказала председатель Гордумы. — Нам импонирует еще, что он коренной ростовчанин, окончил 86-ю школу, окончил РИСИ. Технарь по образованию, хороший очень инженер. Городское хозяйство — почти одно из самых основных направлений деятельности горадминистрации. Так что считаю, что городу повезло.
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Напомним, Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова в один день с отставкой Алексея Логвиненко. Всего день назад чиновник занимал место первого замглавы региона.

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