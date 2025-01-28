Председатель Гордумы оценила назначение и. о. главы администрации Ростова

Posted 28 января, 10:33
Published 28 января, 10:33
Modified 28 января, 10:35
Updated 28 января, 10:35
По словам Зинаиды Неярохиной, у чиновника много положительных качеств. Кроме того, городская Дума знакома с Александром Скрябиным не первый год.
— Мы рады, что это человек, который Ростов знает. Мы его дважды избирали депутатом Заксобрания Ростовской области, он у нас работал первым заместителем главы администрации города, работал на различных должностях в правительстве Ростовской области, — рассказала председатель Гордумы. — Нам импонирует еще, что он коренной ростовчанин, окончил 86-ю школу, окончил РИСИ. Технарь по образованию, хороший очень инженер. Городское хозяйство — почти одно из самых основных направлений деятельности горадминистрации. Так что считаю, что городу повезло.
Напомним, Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова в один день с отставкой Алексея Логвиненко. Всего день назад чиновник занимал место первого замглавы региона.