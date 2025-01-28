Реконструкция «Дома с ангелами» в центре Ростова запланирована на 2025 год

Posted 28 января, 17:07
Published 28 января, 17:07
Modified 28 января, 17:09
Updated 28 января, 17:09
Во время внеочередного 29-го заседания Ростовской-на-Дону городской Думы Логвиненко рассказал, что в здании, расположенном по адресу улица Московская, 72, более известном как «Дом с ангелами», в текущем году начнутся ремонтные работы.
В настоящий момент вся необходимая проектная документация направлена на согласование госэкспертизы. Известно, что в будущем в «Доме с ангелами», который признан объектом культурного наследия, появится музей Ростова-на-Дону.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону активно осыпается фасад «Дома ангелов», а после этого стало известно, что здание хотят законсервировать.