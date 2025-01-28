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Posted 28 января, 14:18

Published 28 января, 14:18

Modified 28 января, 14:20

Updated 28 января, 14:20

Шахтинский предприниматель похитил из казны 350 тысяч рублей

Шахтинский предприниматель обманом похищал деньги из бюджета

28 января 2025, 14:18
Фото: 1MI. Шахтинский предприниматель похитил из казны 350 тысяч рублей
В Шахтах правоохранители выявили хищение средств из бюджета. Об этом рассказала донская полиция.

Сообщается, что местный предприниматель обратился в госучреждение для получения выплаты. Он предоставил ложную информацию о доходах, а также бизнес-план на организацию своего дела, а именно — открытие веб-студии.

Заявку фигуранта одобрили, на его счет были направлены средства (а именно — 350 тысяч рублей) для бизнеса. Однако выяснилось, что деньги мужчина потратил на личные нужды.

На фигуранта возбудили дело по признакам мошенничества. Ему избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Ранее донская полиция усомнилась в законности действий инспекторов ДПС в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Шахты#Мошенничество#Бюджет#МВД#Полиция#Уголовное дело#Хищение средств
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