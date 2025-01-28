Шахтинский предприниматель обманом похищал деньги из бюджета

Posted 28 января, 14:18
Published 28 января, 14:18
Modified 28 января, 14:20
Updated 28 января, 14:20
Сообщается, что местный предприниматель обратился в госучреждение для получения выплаты. Он предоставил ложную информацию о доходах, а также бизнес-план на организацию своего дела, а именно — открытие веб-студии.
Заявку фигуранта одобрили, на его счет были направлены средства (а именно — 350 тысяч рублей) для бизнеса. Однако выяснилось, что деньги мужчина потратил на личные нужды.
На фигуранта возбудили дело по признакам мошенничества. Ему избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.