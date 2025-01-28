«Случилось и случилось»: председатель Гордумы Ростова оценила увольнение Логвиненко

Posted 28 января, 10:20
Published 28 января, 10:20
Modified 28 января, 10:23
Updated 28 января, 10:23
Напомним, 28 января после отчета о проделанной работе Алексей Логвиненко заявил, что решил покинуть свой пост досрочно из-за состояния здоровья и перехода на другую работу.
Депутаты городской Думы прекратили его полномочия и назначили исполняющим обязанности главы администрации его первого заместителя — Александра Скрябина.
Председатель Гордумы седьмого созыва Зинаида Неярохина дала комментарий по поводу ухода с должности Алексея Логвиненко.
«Он четко сказал, что по состоянию здоровья и что уходит на другую работу, что тут комментировать? Случилось и случилось», — отметила она.
Ранее депутат Гордумы Ростова Наталья Оськина рассказала, зачем Алексей Логвиненко запутал всех своей отставкой.