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Posted 28 января, 10:20

Published 28 января, 10:20

Modified 28 января, 10:23

Updated 28 января, 10:23

«Случилось и случилось»: Глава Ростова Неярохина прокомментировала уход Логвиненко

«Случилось и случилось»: председатель Гордумы Ростова оценила увольнение Логвиненко

28 января 2025, 10:20
Фото: rostovgazeta.ru. «Случилось и случилось»: Глава Ростова Неярохина прокомментировала уход Логвиненко

Председатель Гордумы Ростова Зинаида Неярохина оценила отставку Логвиненко

Ростовская-на-Дону городская Дума в ходе внеочередного заседания 28 января приняла отставку главы администрации Алексея Логвиненко. Председатель Гордумы Зинаида Неярохина прокомментировала его решение об увольнении.

Напомним, 28 января после отчета о проделанной работе Алексей Логвиненко заявил, что решил покинуть свой пост досрочно из-за состояния здоровья и перехода на другую работу.

Депутаты городской Думы прекратили его полномочия и назначили исполняющим обязанности главы администрации его первого заместителя — Александра Скрябина.

Председатель Гордумы седьмого созыва Зинаида Неярохина дала комментарий по поводу ухода с должности Алексея Логвиненко.

«Он четко сказал, что по состоянию здоровья и что уходит на другую работу, что тут комментировать? Случилось и случилось», — отметила она.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения
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Ранее депутат Гордумы Ростова Наталья Оськина рассказала, зачем Алексей Логвиненко запутал всех своей отставкой.

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