Слюсарь призвал и. о. главы администрации Ростова-на-Дону навести в нем порядок

Posted 28 января, 16:17
Published 28 января, 16:17
Modified 28 января, 16:19
Updated 28 января, 16:19
Слюсарь дал ряд поручений недавно вступившему в должность Скрябину, однако сделал акцент на решении главных проблем Ростова-на-Дону: общественный транспорт и социальная инфраструктура.
Так, и.о главы администрации Ростова порекомендовали обратить внимание на пересмотр транспортной схемы города и заняться ее планированием в еще строящихся микрорайонах.
Также следить за тем, чтобы жилые комплексы проектировались с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. При этом по словам Слюсаря, «город не должен быть „конструктором“, собранным из бетонных коробок». В Ростове должны быть и парки, и скверы, и благоустроенные дворы.
«Ростов нужно любить, относиться к нему по-хозяйски и наводить порядок», — подметил Юрий Слюсарь.
Ранее политолог тоже назвал главные проблемы, которые предстоит решить в Ростове Скрябину.