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Posted 28 января, 16:17

Published 28 января, 16:17

Modified 28 января, 16:19

Updated 28 января, 16:19

Слюсарь назвал проблемы, которые надо решить в первую очередь в Ростове-на-Дону

Слюсарь призвал и. о. главы администрации Ростова-на-Дону навести в нем порядок

28 января 2025, 16:17
Фото: Телеграм-канал Александра Скрябина. Слюсарь назвал проблемы, которые надо решить в первую очередь в Ростове-на-Дону

Слюсарь назвал проблемы, которые надо решить в первую очередь в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с и.о главы администрации Ростова Александром Скрябиным, чтобы обсудить главные проблемы города. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.

Слюсарь дал ряд поручений недавно вступившему в должность Скрябину, однако сделал акцент на решении главных проблем Ростова-на-Дону: общественный транспорт и социальная инфраструктура.

Так, и.о главы администрации Ростова порекомендовали обратить внимание на пересмотр транспортной схемы города и заняться ее планированием в еще строящихся микрорайонах.

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Также следить за тем, чтобы жилые комплексы проектировались с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. При этом по словам Слюсаря, «город не должен быть „конструктором“, собранным из бетонных коробок». В Ростове должны быть и парки, и скверы, и благоустроенные дворы.

«Ростов нужно любить, относиться к нему по-хозяйски и наводить порядок», — подметил Юрий Слюсарь.

Ранее политолог тоже назвал главные проблемы, которые предстоит решить в Ростове Скрябину.

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