Слюсарь призвал и. о. главы администрации Ростова-на-Дону навести в нем порядок

Также следить за тем, чтобы жилые комплексы проектировались с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. При этом по словам Слюсаря, «город не должен быть „конструктором“, собранным из бетонных коробок». В Ростове должны быть и парки, и скверы, и благоустроенные дворы.