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Posted 28 января, 08:14

Published 28 января, 08:14

Modified 28 января, 08:16

Updated 28 января, 08:16

Слюсарь прокомментировал закрытие фабрик Gloria Jeans в Ростовской области

Слюсарь прокомментировал закрытие фабрик Gloria Jeans в Ростовской области

28 января 2025, 08:14
Фото: donland.ru. Слюсарь прокомментировал закрытие фабрик Gloria Jeans в Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие фабрик компании Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске. В своем телеграм-канале он сообщил, что в данный момент ведутся переговоры с инвесторами.

Напомним, руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть фабрики в Шахтах и Новочеркасске и перевести производство в страны Азии. Из-за этого решения работу потеряют около двух тысяч человек.

Позже появилась информация, что фабрики выставили на продажу. Председатель совета директоров корпорации Владимир Мельников сообщил, что данное решение связано с нехваткой рабочей силы и отсутствием новых технологий для производства.

В своем телеграм-канале Юрий Слюсарь отметил, что в данный момент проводятся переговоры с инвесторами для покупки предприятий. Врио губернатора подчеркнул, что в дальнейшем подобных ситуаций допускать нельзя, поскольку важно сохранить производственные площадки и персонал.

Кроме того, взяты на контроль получение выплат работниками фабрик при увольнении и обеспечение их новыми рабочими местами.

«Первое, что сделать — нужно подыскать нового акционера, чтобы мы не людей выводили, фактически закрывая предприятие…а, соответственно, сохранили предприятие, но в интересах другой бизнес-модели», — сообщает Слюсарь.
Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выставили на продажу
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Ранее стало известно о возведении нового торгового центра на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

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