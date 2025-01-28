Слюсарь прокомментировал закрытие фабрик Gloria Jeans в Ростовской области

Posted 28 января, 08:14
Published 28 января, 08:14
Modified 28 января, 08:16
Updated 28 января, 08:16
Напомним, руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть фабрики в Шахтах и Новочеркасске и перевести производство в страны Азии. Из-за этого решения работу потеряют около двух тысяч человек.
Позже появилась информация, что фабрики выставили на продажу. Председатель совета директоров корпорации Владимир Мельников сообщил, что данное решение связано с нехваткой рабочей силы и отсутствием новых технологий для производства.
В своем телеграм-канале Юрий Слюсарь отметил, что в данный момент проводятся переговоры с инвесторами для покупки предприятий. Врио губернатора подчеркнул, что в дальнейшем подобных ситуаций допускать нельзя, поскольку важно сохранить производственные площадки и персонал.
Кроме того, взяты на контроль получение выплат работниками фабрик при увольнении и обеспечение их новыми рабочими местами.
«Первое, что сделать — нужно подыскать нового акционера, чтобы мы не людей выводили, фактически закрывая предприятие…а, соответственно, сохранили предприятие, но в интересах другой бизнес-модели», — сообщает Слюсарь.