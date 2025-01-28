Советский райсуд Ростова рассмотрит дело своего же экс-председателя Коблевой

Posted 28 января, 14:11
Published 28 января, 14:11
Modified 28 января, 14:13
Updated 28 января, 14:13
Стало известно, что в Советском районном суде Ростова-на-Дону пройдет судебное разбирательство по делу его бывшего председателя Елены Коблевой. Ее обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки.
Также в деле фигурируют в качестве обвиняемых Николай Студеникин по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 291.1 УК России — посредничество во взяточничестве, и Владимир Боженко — пункт «б» часть 4 статья 291 УК РФ (дача взятки).
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что Коблеву заключили под стражу в июне 2024 года. Ей вменяют получение взятки в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму экс-председатель суда должна была повлиять на отмену решения мирового судьи.