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Posted 28 января, 14:11

Published 28 января, 14:11

Modified 28 января, 14:13

Updated 28 января, 14:13

Советский райсуд Ростова рассмотрит дело своего же экс-председателя Коблевой

Советский райсуд Ростова рассмотрит дело своего же экс-председателя Коблевой

28 января 2025, 14:11
Фото: 1MI. Советский райсуд Ростова рассмотрит дело своего же экс-председателя Коблевой
Советский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о получении взятки, по которому проходит экс-председатель этого же суда Елена Коблева. Соответствующая информация опубликована на сайте органа власти.

Стало известно, что в Советском районном суде Ростова-на-Дону пройдет судебное разбирательство по делу его бывшего председателя Елены Коблевой. Ее обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки.

Также в деле фигурируют в качестве обвиняемых Николай Студеникин по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 291.1 УК России — посредничество во взяточничестве, и Владимир Боженко — пункт «б» часть 4 статья 291 УК РФ (дача взятки).

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Ранее RostovGazeta рассказала о том, что Коблеву заключили под стражу в июне 2024 года. Ей вменяют получение взятки в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму экс-председатель суда должна была повлиять на отмену решения мирового судьи.

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