Сразу пять коммунальных аварий оставили жителей Ростова без воды. Когда все починят?

Posted 28 января, 10:46
Published 28 января, 10:46
Modified 28 января, 10:48
Updated 28 января, 10:48
Сообщается, что сейчас специалисты устраняют порывы на водопроводе по бульвару Комарова, на проспекте Стачки, а также на улицах Максима Горького, 30-летия Октября и Белорусская.
Из-за этого по всему Ростову горожане остались без холодного водоснабжения. Без ресурса до вечера будут жители домов на Комарова, 30а и Комарова, 28/4.
Кроме того, без воды остались проспекты Стачки, Коммунистический и Сиверса. То же самое касается улиц Зорге, города Ле-Ман, Пескова, 30-летия Октября, Максима Горького и Красноармейская. Ресурс ограничили и на переулках Халтуринский, Доломановский и 4-й Сахалинский.
Уточняется, что подачу воды восстановят к 18.00 мск.