Сразу пять коммунальных аварий оставили жителей Ростова без воды. Когда все починят?

Кроме того, без воды остались проспекты Стачки, Коммунистический и Сиверса. То же самое касается улиц Зорге, города Ле-Ман, Пескова, 30-летия Октября, Максима Горького и Красноармейская. Ресурс ограничили и на переулках Халтуринский, Доломановский и 4-й Сахалинский.