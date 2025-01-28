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Posted 28 января, 10:46

Published 28 января, 10:46

Modified 28 января, 10:48

Updated 28 января, 10:48

Коммунальные аварии по всему Ростову оставили жителей без воды

Сразу пять коммунальных аварий оставили жителей Ростова без воды. Когда все починят?

28 января 2025, 10:46
Фото: 1MI. Коммунальные аварии по всему Ростову оставили жителей без воды

Сразу пять коммунальных аварий оставили тысячи жителей Ростова-на-Дону без воды

Сюжет
Коммунальные аварии
В Ростове на нескольких улицах ведется ремонт на водопроводных сетях, из-за чего множество горожан остались без воды. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что сейчас специалисты устраняют порывы на водопроводе по бульвару Комарова, на проспекте Стачки, а также на улицах Максима Горького, 30-летия Октября и Белорусская.

Из-за этого по всему Ростову горожане остались без холодного водоснабжения. Без ресурса до вечера будут жители домов на Комарова, 30а и Комарова, 28/4.

Кроме того, без воды остались проспекты Стачки, Коммунистический и Сиверса. То же самое касается улиц Зорге, города Ле-Ман, Пескова, 30-летия Октября, Максима Горького и Красноармейская. Ресурс ограничили и на переулках Халтуринский, Доломановский и 4-й Сахалинский.

Уточняется, что подачу воды восстановят к 18.00 мск.

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Ранее еще одна коммунальная авария оставила без воды остались тысячи жителей Ростова.

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