Стало известно, когда вступит в должность и. о. главы администрации Ростова

Сообщается, что исполнять обязанность главы администрации будет Александр Скрябин. Он вступит в должность сразу после того, как Алексей Логвиненко уйдет в отставку. Уточняется, что он будет занимать должность исполняющего обязанности главы горадминистрации до тех пор, пока не истекут полномочия Гордумы текущего созыва. После выборов депутатов Гордумы восьмого созыва должность главы администрации города будет упразднена. Председатель Гордумы потеряет приставку «глава города», эта должность по факту будет передана и. о. главы администрации до проведения конкурсных процедур.