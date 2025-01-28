Стало известно, когда вступит в должность и. о. главы администрации Ростова

Posted 28 января, 08:55
Published 28 января, 08:55
Modified 28 января, 10:15
Updated 28 января, 10:15
Сообщается, что исполнять обязанность главы администрации будет Александр Скрябин. Он вступит в должность сразу после того, как Алексей Логвиненко уйдет в отставку. Уточняется, что он будет занимать должность исполняющего обязанности главы горадминистрации до тех пор, пока не истекут полномочия Гордумы текущего созыва. После выборов депутатов Гордумы восьмого созыва должность главы администрации города будет упразднена. Председатель Гордумы потеряет приставку «глава города», эта должность по факту будет передана и. о. главы администрации до проведения конкурсных процедур.
Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Александра Скрябина 27 января. Не прошло и суток, как стало известно о его новой работе. Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова 28 января.
Ранее стало известно, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию. Сделал он это накануне внеочередного заседания Гордумы, где планировалось рассмотреть отчет о его работе.
Ранее депутат Гордумы Наталья Оськина рассказала, почему Алексей Логвиненко запутал всех своей отставкой.