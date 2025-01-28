Туман как молоко: появились кадры ДТП с девятью машинами на М-4 на обходе Аксая

Posted 28 января, 15:50
Published 28 января, 15:50
Modified 28 января, 15:52
Updated 28 января, 15:52
Напомним, что две аварии произошли из-за тумана на трассе М-4 «Дон» в южном направлении дороги «Обход Аксая». Во время первой цепочки столкновений пострадали четыре авто: две фуры марки Sitrak, автомобили «Газель» и ВАЗ-2112. Следом врезались еще пять машин: грузовики Volvo и КамАЗ, легковушки MAZDA, BMW X6 и Toyota Land Cruiser.
По кадрам видно, что авария была достаточно серьезной. Большинство автомобилей сильно пострадали. Так, «Газель» с двух сторон сдавили фуры, из-за чего ее будку просто смяло. Передняя часть авто Toyota Land Cruiser разбилась о колесо фуры, а машина марки Mazda разбила половину капота грузовика, а сама полностью лишилась всей задней части корпуса и фар.
В больницу попал только один мужчина, который сидел в легковом автомобиле Toyota Land Cruiser.
Очевидцы сообщают, что причиной аварий послужил густой туман, видимость на дороге очень низкая и составляет всего десятки метров.
До этого машина скорой помощи сбила курьера на велосипеде в центре Ростова.