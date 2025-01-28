Туман как молоко: появились кадры ДТП с девятью машинами на М-4 на обходе Аксая

По кадрам видно, что авария была достаточно серьезной. Большинство автомобилей сильно пострадали. Так, «Газель» с двух сторон сдавили фуры, из-за чего ее будку просто смяло. Передняя часть авто Toyota Land Cruiser разбилась о колесо фуры, а машина марки Mazda разбила половину капота грузовика, а сама полностью лишилась всей задней части корпуса и фар.