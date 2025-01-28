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Posted 28 января, 15:50

Published 28 января, 15:50

Modified 28 января, 15:52

Updated 28 января, 15:52

Появились кадры массового ДТП с участие девяти машин на М-4 в Ростовской области

Туман как молоко: появились кадры ДТП с девятью машинами на М-4 на обходе Аксая

28 января 2025, 15:50
Фото: Изображение Midjourney. Появились кадры массового ДТП с участие девяти машин на М-4 в Ростовской области

Появились кадры ДТП с девятью машинами на М-4 на обходе Аксая

На 1043-1045 километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области в аварию попали девять машин, кадрами с места происшествия поделилось Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Напомним, что две аварии произошли из-за тумана на трассе М-4 «Дон» в южном направлении дороги «Обход Аксая». Во время первой цепочки столкновений пострадали четыре авто: две фуры марки Sitrak, автомобили «Газель» и ВАЗ-2112. Следом врезались еще пять машин: грузовики Volvo и КамАЗ, легковушки MAZDA, BMW X6 и Toyota Land Cruiser.

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По кадрам видно, что авария была достаточно серьезной. Большинство автомобилей сильно пострадали. Так, «Газель» с двух сторон сдавили фуры, из-за чего ее будку просто смяло. Передняя часть авто Toyota Land Cruiser разбилась о колесо фуры, а машина марки Mazda разбила половину капота грузовика, а сама полностью лишилась всей задней части корпуса и фар.

В больницу попал только один мужчина, который сидел в легковом автомобиле Toyota Land Cruiser.

Очевидцы сообщают, что причиной аварий послужил густой туман, видимость на дороге очень низкая и составляет всего десятки метров.

До этого машина скорой помощи сбила курьера на велосипеде в центре Ростова.

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#Валерия Кострова#Ростовская область#ДТП#Массовая авария#Транспорт#Столкновение машин#Столкновение#М-4 «Дон»#Происшествия
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