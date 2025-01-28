В автобусах в Ростове могут ввести оплату по QR-коду

Posted 28 января, 10:47
Published 28 января, 10:47
Modified 28 января, 10:49
Updated 28 января, 10:49
Сообщается, что в данный момент для новой системы оплаты разрабатываются терминалы, которые будут без ошибок считывать QR-код с мобильного приложения.
«Чтобы эта система заработала, мы сейчас проектируем и готовим масштабное обновление терминального оборудования», — сообщает заместитель директора компании «Агентство развития платежных систем» Алексей Троицын.
Он уточнил, что в других регионах эту систему пытались запустить, но в ней есть много технических нюансов.
Ранее стало известно, что в Ростове хотят внедрить систему, благодаря которой горожане смогут бесплатно пересаживаться с городских электричек на автобус.
До этого для донского общественного транспорта разработали QR-код, чтобы пассажиры могли оставлять отзывы на работу автобусов.