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Posted 28 января, 10:47

Published 28 января, 10:47

Modified 28 января, 10:49

Updated 28 января, 10:49

В Ростове могут ввести оплату автобусов по QR-коду

В автобусах в Ростове могут ввести оплату по QR-коду

28 января 2025, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове могут ввести оплату автобусов по QR-коду
В Ростове в 2025 году хотят внедрить оплату при помощи QR-кода в мобильном приложении. Об этом рассказал портал «Ростовский городской транспорт».

Сообщается, что в данный момент для новой системы оплаты разрабатываются терминалы, которые будут без ошибок считывать QR-код с мобильного приложения.

«Чтобы эта система заработала, мы сейчас проектируем и готовим масштабное обновление терминального оборудования», — сообщает заместитель директора компании «Агентство развития платежных систем» Алексей Троицын.

Он уточнил, что в других регионах эту систему пытались запустить, но в ней есть много технических нюансов.

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Ранее стало известно, что в Ростове хотят внедрить систему, благодаря которой горожане смогут бесплатно пересаживаться с городских электричек на автобус.

До этого для донского общественного транспорта разработали QR-код, чтобы пассажиры могли оставлять отзывы на работу автобусов.

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