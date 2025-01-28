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Posted 28 января, 10:23

Published 28 января, 10:23

Modified 28 января, 10:25

Updated 28 января, 10:25

В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан

В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан

28 января 2025, 10:23
Фото: 1MI. В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан
На Западном в Ростове разлился коммунальный фонтан. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Сообщения о «фонтане» появились в 11.35 мск 28 января. Очевидец отметил, что вода льет из люка по адресу Стачки, 221 уже два часа.

«Вода разливается уже больше двух часов, но устранять аварию никто не спешит. Все стабильно», — сообщает телеграм-канал.

На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что большое количество воды вырывается из люка и разливается по прилегающей территории.

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Видео: t.me/glavnyi_rostov.

Ранее в Ростове тысячи жителей многоэтажек на Северном остались без отопления.

До этого поселок в Красносулинском районе Ростовской области оказался на грани затопления из-за коммунальной аварии.

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