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Posted 28 января, 09:59

Published 28 января, 09:59

Modified 28 января, 10:01

Updated 28 января, 10:01

В Ростове вступил в должность и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин

В Ростове вступил в должность и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин

28 января 2025, 09:59
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове вступил в должность и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин вступил в должность после того, как Ростовская-на-Дону городская Дума приняла отставку Алексея Логвиненко. Решение было принято 28 января.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Александра Скрябина 27 января. На тот момент чиновник был его первым замом. Не прошло и суток, как появилась информация о его новой работе. Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова утром 28 января.

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Напомним, сегодня, 28 января, Алексей Логвиненко заявил о своем уходе с должности по собственному желанию. Он Сообщил, что принял такое решение по состоянию здоровья и в связи с переходом на другую работу. После того, как Гордума приняла отставку Логвиненко, назначили временно исполняющим обязанности главы Александра Скрябина.

Напомним, Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации с октября 2019 года.

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