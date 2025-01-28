В Ростове вступил в должность и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин

Posted 28 января, 09:59
Published 28 января, 09:59
Modified 28 января, 10:01
Updated 28 января, 10:01
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Александра Скрябина 27 января. На тот момент чиновник был его первым замом. Не прошло и суток, как появилась информация о его новой работе. Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова утром 28 января.
Напомним, сегодня, 28 января, Алексей Логвиненко заявил о своем уходе с должности по собственному желанию. Он Сообщил, что принял такое решение по состоянию здоровья и в связи с переходом на другую работу. После того, как Гордума приняла отставку Логвиненко, назначили временно исполняющим обязанности главы Александра Скрябина.
Напомним, Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации с октября 2019 года.