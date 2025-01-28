В Ростовской области старинные двери казачьего дома заменили на пластиковые

Добавим, что дончане считают, что жители дома просто хотят жить в комфортных условиях, а не намерено уничтожают архитектуру: «Поддержание на должном уровне деревянного дома с резным декором, это очень дорого, а жить в доме, где постоянные сквозняки из рассохшихся дверей и окон, то ещё удовольствие.