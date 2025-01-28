rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 12:17

Published 28 января, 12:17

Modified 28 января, 12:19

Updated 28 января, 12:19

Деревянные двери казачьего дома заменили на пластиковые в Пролетарске

В Ростовской области старинные двери казачьего дома заменили на пластиковые

28 января 2025, 12:17
Фото: t.me/gennadykrolman. Деревянные двери казачьего дома заменили на пластиковые в Пролетарске
В Ростовской области с казачьего дома сняли старинные деревянные двери и окна, а затем установили обычные пластиковые, сообщил краевед Геннадий Крольман в телеграм-канале.

Градозащитник отметил, что Ростовская область продолжает терять казачью архитектуру и аутентичность. В этот раз пострадал дом, расположенный в Пролетарске (бывшая станица Великокняжеская). Там жители убрали старинные деревянные двери, окна и резные опоры козырька. Вместо них были установлены обычные пластиковые.

«Вот так, потихонечку и помаленечку, и уходит в небытие историческое наследие. Остались редчайшие экземпляры — и те продолжают разламываться, сжигаться и другими путями уничтожаться», — сказал Крольман.

Аварийный дом в Нахичевани снесут в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Фото: t.me/gennadykrolman

Добавим, что дончане считают, что жители дома просто хотят жить в комфортных условиях, а не намерено уничтожают архитектуру: «Поддержание на должном уровне деревянного дома с резным декором, это очень дорого, а жить в доме, где постоянные сквозняки из рассохшихся дверей и окон, то ещё удовольствие.

Ранее власти Ростова-на-Дону запретили скандальную стройку бизнес-центра на Береговой.

Читайте также:
Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выставили на продажуВ Ростовской области назначили начальника Управления судебного департаментаСиноптик Вильфанд назвал причину аномального потепления в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Казачество#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Архитектура#Окно#Пролетарск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика