В Ростовской области старинные двери казачьего дома заменили на пластиковые

Posted 28 января, 12:17
Published 28 января, 12:17
Modified 28 января, 12:19
Updated 28 января, 12:19
Градозащитник отметил, что Ростовская область продолжает терять казачью архитектуру и аутентичность. В этот раз пострадал дом, расположенный в Пролетарске (бывшая станица Великокняжеская). Там жители убрали старинные деревянные двери, окна и резные опоры козырька. Вместо них были установлены обычные пластиковые.
«Вот так, потихонечку и помаленечку, и уходит в небытие историческое наследие. Остались редчайшие экземпляры — и те продолжают разламываться, сжигаться и другими путями уничтожаться», — сказал Крольман.
Добавим, что дончане считают, что жители дома просто хотят жить в комфортных условиях, а не намерено уничтожают архитектуру: «Поддержание на должном уровне деревянного дома с резным декором, это очень дорого, а жить в доме, где постоянные сквозняки из рассохшихся дверей и окон, то ещё удовольствие.
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