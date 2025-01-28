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Posted 28 января, 07:18

Published 28 января, 07:18

Modified 28 января, 07:20

Updated 28 января, 07:20

В Ростовской области появились четыре новые электрички

В Ростовской области запустили четыре новые электрички

28 января 2025, 07:18
Фото: donland.ru. В Ростовской области появились четыре новые электрички
В Ростовской области начали курсировать четыре электрички. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.

Сообщается, что новые электрички ЭП3Д начали работать в Ростовской области и в Дагестане.

В пресс-службе отметили, что транспорт оборудован комфортными сидячими местами, вместительными полками для багажа, местами для перевозки велосипедов, а также системой климат-контроля.

Под каждым трехместным диваном имеется разъем для зарядки мобильных устройств. Уточняется, что транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров.

Минтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов
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Ранее появилась информация, что в Ростове планируют внедрить бесплатные пересадки с электропоездов на автобусы.

До этого в региональном Минтрансе создали QR-код для обратной связи по работе общественного транспорта.

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