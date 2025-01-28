В Ростовской области запустили четыре новые электрички

Posted 28 января, 07:18
Published 28 января, 07:18
Modified 28 января, 07:20
Updated 28 января, 07:20
Сообщается, что новые электрички ЭП3Д начали работать в Ростовской области и в Дагестане.
В пресс-службе отметили, что транспорт оборудован комфортными сидячими местами, вместительными полками для багажа, местами для перевозки велосипедов, а также системой климат-контроля.
Под каждым трехместным диваном имеется разъем для зарядки мобильных устройств. Уточняется, что транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров.
Ранее появилась информация, что в Ростове планируют внедрить бесплатные пересадки с электропоездов на автобусы.
До этого в региональном Минтрансе создали QR-код для обратной связи по работе общественного транспорта.