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Posted 28 января, 12:42

Published 28 января, 12:42

Modified 28 января, 12:44

Updated 28 января, 12:44

Что делать ростовчанам после нападения собаки: советы юриста

Юрист рассказал, куда обращаться в Ростове в случае нападения бездомных собак

28 января 2025, 12:42
Фото: 1MI. Что делать ростовчанам после нападения собаки: советы юриста
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Эксклюзив
Свора напала на жительницу микрорайона Левенцовский и прокусила ей ногу. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского юриста Юрия Мартынова что делать в таких случаях.

Ростовский юрист Юрий Мартынов поясняет, что после нападения бродячей собаки, в первую очередь, нужно зафиксировать факт происшествия. Для этого рекомендуется: позвонить в полицию и сообщить о об этом или обратиться за медицинским заключением и письменным назначением лекарственных препаратов.

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«Ответственность за происшествия с безнадзорными животными несут муниципальные власти. С пакетом документов, которые подтверждают факт нападения и уточняют расходы на лечение, потери в доходах, нужно обращаться именно к ним за компенсацией в добровольном порядке. Если требование не удовлетворено, можно подать судебный иск», — поясняет юрист.

Если у пострадавшего имеются фото- и видеоподтверждения нападения, показания свидетелей — необходимо приложить и их.

Подробности читайте в материале RostovGazeta.

Ранее RostovGazeta писала о том, что под Ростовом стая бездомных собак напала на школьницу.

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