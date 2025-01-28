Юрист рассказал, куда обращаться в Ростове в случае нападения бездомных собак

«Ответственность за происшествия с безнадзорными животными несут муниципальные власти. С пакетом документов, которые подтверждают факт нападения и уточняют расходы на лечение, потери в доходах, нужно обращаться именно к ним за компенсацией в добровольном порядке. Если требование не удовлетворено, можно подать судебный иск», — поясняет юрист.