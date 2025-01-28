Юрист рассказал, куда обращаться в Ростове в случае нападения бездомных собак

Posted 28 января, 12:42
Published 28 января, 12:42
Modified 28 января, 12:44
Updated 28 января, 12:44
Ростовский юрист Юрий Мартынов поясняет, что после нападения бродячей собаки, в первую очередь, нужно зафиксировать факт происшествия. Для этого рекомендуется: позвонить в полицию и сообщить о об этом или обратиться за медицинским заключением и письменным назначением лекарственных препаратов.
«Ответственность за происшествия с безнадзорными животными несут муниципальные власти. С пакетом документов, которые подтверждают факт нападения и уточняют расходы на лечение, потери в доходах, нужно обращаться именно к ним за компенсацией в добровольном порядке. Если требование не удовлетворено, можно подать судебный иск», — поясняет юрист.
Если у пострадавшего имеются фото- и видеоподтверждения нападения, показания свидетелей — необходимо приложить и их.
Подробности читайте в материале RostovGazeta.
Ранее RostovGazeta писала о том, что под Ростовом стая бездомных собак напала на школьницу.