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Posted 28 января, 08:05

Published 28 января, 08:05

Modified 28 января, 08:08

Updated 28 января, 08:08

Жителей обрушенного дома на Нариманова не пустили на заседание Гордумы Ростова

Жителей обрушенного дома на Нариманова не пустили на заседание Гордумы Ростова

28 января 2025, 08:05
Фото: rostovgazeta.ru. Жителей обрушенного дома на Нариманова не пустили на заседание Гордумы Ростова
Долгожданное заседание Гордумы, на котором, возможно, решится вопрос увольнения Алексея Логвиненко, началось утром 28 января. Однако попасть туда смогли не все.

Как сообщает корреспондент RostovGazeta, около десятка человек, пожелавших посетить заседание, оказались жильцами скандального дома на Нариманова. Дата ухода главы администрации совпала с годовщиной обрушения пятиэтажки.

— Сегодня будет отставка. Мы хотели это просто увидеть воочию, — говорят люди.
Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января
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Видео: rostovgazeta.ru.

Однако ростовчан охранники не пустили. При этом недавно Ростовский областной суд разрешил посещать заседания городской Думы всем без исключения и без разрешения депутатов. На каком основании горожанам отказали в этом, неизвестно.

Ростовчане решили написать заявление о неправомерных действиях. Но на заседание они так и не попали.

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