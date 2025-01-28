Жителей обрушенного дома на Нариманова не пустили на заседание Гордумы Ростова

Posted 28 января, 08:05
Published 28 января, 08:05
Modified 28 января, 08:08
Updated 28 января, 08:08
Как сообщает корреспондент RostovGazeta, около десятка человек, пожелавших посетить заседание, оказались жильцами скандального дома на Нариманова. Дата ухода главы администрации совпала с годовщиной обрушения пятиэтажки.
— Сегодня будет отставка. Мы хотели это просто увидеть воочию, — говорят люди.
Однако ростовчан охранники не пустили. При этом недавно Ростовский областной суд разрешил посещать заседания городской Думы всем без исключения и без разрешения депутатов. На каком основании горожанам отказали в этом, неизвестно.
Ростовчане решили написать заявление о неправомерных действиях. Но на заседание они так и не попали.