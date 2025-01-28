Жители Ростова стали массово отказываться от фастфуда, провоцирующего стресс

Posted 28 января, 12:16
Published 28 января, 12:16
Modified 28 января, 12:18
Updated 28 января, 12:18
Согласно данным исследования холдинга «Ромир», доля россиян, которые избавляются от стресса при помощи правильного питания в последнем квартале 2024 года составила 25%.
«Общий депрессивный фон у жителей Ростова действительно увеличился в 2024 году, это заметно по объемам продаж антидепрессантов в регионе», — замечает ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.
По данным исследования аналитической компании DSM Group, с января по сентябрь 2024 года в аптеках Ростовской области рост продаж составил 26,2% в денежном выражении. В общей сложности, дончане потратили около 238 миллионов рублей на препараты группы антидепрессантов.
«Антидепрессанты назначаются строго по рекомендации специалиста и используются для лечения сложных эмоциональных состояний. Если человек лишь периодически замечает за собой упадки настроения, пассивность и другие признаки стресса, с этим действительно можно бороться при помощи сбалансированного питания», — поясняет эксперт.
Татьяна Разумовская рекомендует добавить в рацион больше омега-3 жирных кислот — они содержатся в орехах и рыбе. В качестве антиоксидантов подойдут яркие овощи и фрукты, особенно цитрусовые.
«Жареная и жирная пища, обилие сахара и рафинированных углеводов, наоборот, только испортят настроение. Они провоцируют застой жидкостей в организме, потерю концентрацию, вызывают резкий подъем, а затем спад уровня сахара в крови. Получаются эмоциональные качели, которые все равно возвращают в состояние стресса», — объясняет психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане начали резко переходить на антидепрессанты в 2022 году.