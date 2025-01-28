Жители Ростова стали массово отказываться от фастфуда, провоцирующего стресс

«Антидепрессанты назначаются строго по рекомендации специалиста и используются для лечения сложных эмоциональных состояний. Если человек лишь периодически замечает за собой упадки настроения, пассивность и другие признаки стресса, с этим действительно можно бороться при помощи сбалансированного питания», — поясняет эксперт.