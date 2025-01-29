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Posted 29 января, 14:55

Published 29 января, 14:55

Modified 29 января, 14:57

Updated 29 января, 14:57

Банк «Центр-инвест» принял участие в дискуссиях о креативных индустриях на Дону

Банк «Центр-инвест» принял участие в дискуссиях о креативных индустриях на Дону

29 января 2025, 14:55
Фото: Изображение Midjourney.
Банк «Центр-инвест» принял участие в открытой дискуссии на тему «Креативные индустрии в Ростовской области», организованной комитетом Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.

В ходе мероприятия участники рассмотрели проект регионального закона «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере креативных индустрий» и обсудили стратегии развития креативного сектора экономики.

Банк «Центр-инвест» представил свою точку зрения, опираясь на 30-летний опыт работы, которая была детализирована в монографии «Дон креативный», написанной председателем совета директоров банка, профессором, доктором экономических наук Василием Высоковым.

Каждый житель Дона обладает творческими способностями, а сам Дон представляет собой настоящий креативный кластер для разнообразной деятельности, основанный на многовековых традициях казачества и культуры региона. Искусственное выделение отдельных направлений креативных индустрий ограничивает возможности и потенциал экономического роста региона, что прямо противоречит концепции креативности.

Законодательство должно способствовать созданию условий для развития креативной среды и в первую очередь поддерживать инициативы молодежи, образно говоря ее «самонадеятельность» — данный неологизм описывает молодых и многообещающих креаторов, которые еще не определились со своей бизнес-моделью.

Правительству и Законодательному собранию Ростовской области следует сосредоточиться на креативных сильных сторонах региона, найти способы полноценно представить креативные аспекты донского бизнеса и колорита, чтобы развивать комплексное и нестандартное развитие креативного кластера «Дон».

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