Банк «Центр-инвест» принял участие в дискуссиях о креативных индустриях на Дону

Законодательство должно способствовать созданию условий для развития креативной среды и в первую очередь поддерживать инициативы молодежи, образно говоря ее «самонадеятельность» — данный неологизм описывает молодых и многообещающих креаторов, которые еще не определились со своей бизнес-моделью.