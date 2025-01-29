Биологическое оружие против муравьев-вредителей открыли ученые из Ростова

Posted 29 января, 09:41
Published 29 января, 09:41
Modified 29 января, 09:43
Updated 29 января, 09:43
Ученые Южного федерального университета сделали открытие во время сбора муравьев, часть из которых была заражена неизвестными паразитами. В результате выяснилось, что личинки принадлежали мухам-горбаткам.
Этот вид может использоваться в качестве биологического оружия в борьбе с муравьями, которые наносят ущерб сельскому хозяйству и скотоводству.
Уточняется, что для дальнейших исследований ученым предстоит определить глобальный ареал нового вида мух.
Ранее стало известно, что еще угрожает сельскому хозяйству в Ростовской области.
До этого ученые выявили, что около 30% видов рыб вымерли в Азовском море.