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Posted 29 января, 09:41

Published 29 января, 09:41

Modified 29 января, 09:43

Updated 29 января, 09:43

Ростовские ученые открыли новый вид мух для борьбы с муравьями-вредителями

Биологическое оружие против муравьев-вредителей открыли ученые из Ростова

29 января 2025, 09:41
Фото: Pxhere. Ростовские ученые открыли новый вид мух для борьбы с муравьями-вредителями

Ростовские ученые открыли новый вид мух для борьбы с муравьями-вредителями

Ростовские ученые открыли вид мух-паразитов для борьбы с муравьями, которые причиняют вред сельскому хозяйству. Об этом рассказали «РИА Новости» со ссылкой на статью в журнале Zoosystematica Rossica.

Ученые Южного федерального университета сделали открытие во время сбора муравьев, часть из которых была заражена неизвестными паразитами. В результате выяснилось, что личинки принадлежали мухам-горбаткам.

Этот вид может использоваться в качестве биологического оружия в борьбе с муравьями, которые наносят ущерб сельскому хозяйству и скотоводству.

Уточняется, что для дальнейших исследований ученым предстоит определить глобальный ареал нового вида мух.

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Ранее стало известно, что еще угрожает сельскому хозяйству в Ростовской области.

До этого ученые выявили, что около 30% видов рыб вымерли в Азовском море.

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