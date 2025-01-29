Биологическое оружие против муравьев-вредителей открыли ученые из Ростова

Ростовские ученые открыли новый вид мух для борьбы с муравьями-вредителями

Ростовские ученые открыли вид мух-паразитов для борьбы с муравьями, которые причиняют вред сельскому хозяйству. Об этом рассказали «РИА Новости» со ссылкой на статью в журнале Zoosystematica Rossica.