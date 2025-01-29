«Человейники» и свалки мусора: жители Ростова за сутки оставили Скрябину сотни жалоб

Posted 29 января, 17:16
Published 29 января, 17:16
Modified 29 января, 17:18
Updated 29 января, 17:18
Судя по комментариям, больше всего горожан беспокоят проблемы мусора, дорожно-транспортной сферы, освещения улиц, многоэтажек и озеленения.
Например, одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4. Раньше там располагался дом, который был снесен в 2024 году. Жильцы пятиэтажки на протяжении нескольких лет пытались доказать, что дом нуждается в капремонте, а не в сносе, но победили власти. Теперь, судя по снимкам, территория больше похожа на огромную свалку мусора. О том, какими еще провалами запомнился Ростову Алексей Логвиненко, ранее писала RostovGazeta.
«Логвиненко ещё год назад обещал там сквер, но так и не выполнил… Территория прилегает к зданию „Донэнерго“ РГЭС, по ней проходит большое количество людей, но ходить там очень проблематично, особенно, когда грязь», — пишет местная жительница.
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора, жители Западного теряют зелёные зоны, всё в плитке или увеселительных заведениях! Помогите прекратить этот беспредел!», — сообщил подписчик.
Еще одним вопросом, который волнует горожан, является массовая застройка города многоэтажками при отсутствии инфраструктуры.
«Остановите эту застройку человейниками, пожалуйста! На Западном группы в садах по 50 человек, в школах по 40. Настроили высоток, а инфраструктура не готова. Воду постоянно выключают, аварии. Сети не готовы к такому», — пишет ростовчанин.
«Очень грустно видеть, как мой любимый город превращается в каменные джунгли», — отметил подписчик.
Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.
«Ворошиловский проспект от Садовой до Горького! Едешь как по полосе препятствий», — пишет пользователь.
Александр Скрябин в своем телеграм-канале написал ответ на просьбы горожан.
«Вижу ваши комментарии о проблемах в городе! Будем разбираться», — ответил Александр Скрябин.