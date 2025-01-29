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Posted 29 января, 17:16

Published 29 января, 17:16

Modified 29 января, 17:18

Updated 29 января, 17:18

Сотни жалоб оставили ростовчане и. о. главы администрации Александру Скрябину

«Человейники» и свалки мусора: жители Ростова за сутки оставили Скрябину сотни жалоб

29 января 2025, 17:16
Фото: из чата t.me/SkryabinAlexander. Сотни жалоб оставили ростовчане и. о. главы администрации Александру Скрябину

Сотни жалоб оставили ростовчане и. о. главы администрации Александру Скрябину

28 января после отставки Алексея Логвиненка исполняющим обязанности главы администрации Ростова был назначен Александр Скрябин. Всего за сутки в его телеграм-канале появились сотни сообщений от горожан. О чем просят ростовчане Александра Скрябина — узнала RostovGazeta.

Судя по комментариям, больше всего горожан беспокоят проблемы мусора, дорожно-транспортной сферы, освещения улиц, многоэтажек и озеленения.

горожан беспокоят проблемы мусора
горожан беспокоят проблемы мусора
горожан беспокоят проблемы мусора. Фото: из чата t.me/SkryabinAlexander

Например, одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4. Раньше там располагался дом, который был снесен в 2024 году. Жильцы пятиэтажки на протяжении нескольких лет пытались доказать, что дом нуждается в капремонте, а не в сносе, но победили власти. Теперь, судя по снимкам, территория больше похожа на огромную свалку мусора. О том, какими еще провалами запомнился Ростову Алексей Логвиненко, ранее писала RostovGazeta.

«Логвиненко ещё год назад обещал там сквер, но так и не выполнил… Территория прилегает к зданию „Донэнерго“ РГЭС, по ней проходит большое количество людей, но ходить там очень проблематично, особенно, когда грязь», — пишет местная жительница.
одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4
одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4
одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4
одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4. Фото: из чата t.me/SkryabinAlexander
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора, жители Западного теряют зелёные зоны, всё в плитке или увеселительных заведениях! Помогите прекратить этот беспредел!», — сообщил подписчик.
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора<...>"
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора<...>"
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора<…>»
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора<…>»
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора<...>"
«Парки „Плевен“, „Сказка“ и Аллея роз рыдают от опеки арендатора<...>". Фото: из чата t.me/SkryabinAlexander

Еще одним вопросом, который волнует горожан, является массовая застройка города многоэтажками при отсутствии инфраструктуры.

«Остановите эту застройку человейниками, пожалуйста! На Западном группы в садах по 50 человек, в школах по 40. Настроили высоток, а инфраструктура не готова. Воду постоянно выключают, аварии. Сети не готовы к такому», — пишет ростовчанин.
«Очень грустно видеть, как мой любимый город превращается в каменные джунгли», — отметил подписчик.
«Очень грустно видеть как мой любимый город превращается в каменные джунгли», — отметил подписчик.
«Очень грустно видеть как мой любимый город превращается в каменные джунгли», — отметил подписчик.. Фото: из чата t.me/SkryabinAlexander

Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.

«Ворошиловский проспект от Садовой до Горького! Едешь как по полосе препятствий», — пишет пользователь.
Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.
Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.
Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.
Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.
Другой проблемой, которую просят решить ростовчане, является качество дорог в городе.. Фото: из чата t.me/SkryabinAlexander

Александр Скрябин в своем телеграм-канале написал ответ на просьбы горожан.

«Вижу ваши комментарии о проблемах в городе! Будем разбираться», — ответил Александр Скрябин.
Стало известно, что обсуждали Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Озеленение#Мусор#Последние новости Ростова на сегодня#Инфраструктура#Логвиненко#Александр Скрябин
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