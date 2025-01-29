«Человейники» и свалки мусора: жители Ростова за сутки оставили Скрябину сотни жалоб

Например, одна из просьб ростовчанки коснулась проблемы территории бывшей многоэтажки по адресу Кривошлыковский, 4. Раньше там располагался дом, который был снесен в 2024 году. Жильцы пятиэтажки на протяжении нескольких лет пытались доказать, что дом нуждается в капремонте, а не в сносе, но победили власти. Теперь, судя по снимкам, территория больше похожа на огромную свалку мусора. О том, какими еще провалами запомнился Ростову Алексей Логвиненко, ранее писала RostovGazeta.