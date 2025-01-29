До этого были раскаты: инверсионные следы появились в небе над Ростовом

Posted 29 января, 12:30
Published 29 января, 12:30
Modified 29 января, 12:32
Updated 29 января, 12:32
В среду, 29 января, около 14.15 мск в Ростовской области начала работать система экстренного оповещения населения, а на телефоны жителям пришли смс об объявлении ракетной опасности. Уже в 14.50 мск примерно в 30 километрах от Ростова-на-Дону раздались хлопки, а затем в небе появились инверсионные следы.
Ростовчане предполагают, что такие извилистые полосы могли остаться после работы ПВО. Однако официальной информации о работе системы ПВО и возможных атаках противника не поступало.
До этого стало известно, что в пяти районах Ростовской области объявили ракетную опасность.