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Posted 29 января, 12:30

Published 29 января, 12:30

Modified 29 января, 12:32

Updated 29 января, 12:32

Пара инверсионных следов появилась в небе под Ростовом-на-Дону

До этого были раскаты: инверсионные следы появились в небе над Ростовом

29 января 2025, 12:30
Фото: mil.ru. Пара инверсионных следов появилась в небе под Ростовом-на-Дону

Инверсионные следы появились в небе над Ростовом

Недавно жители Ростова-на-Дону и его окрестностей услышали сильный хлопок, а затем увидели в два инверсионных следа в небе, видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

В среду, 29 января, около 14.15 мск в Ростовской области начала работать система экстренного оповещения населения, а на телефоны жителям пришли смс об объявлении ракетной опасности. Уже в 14.50 мск примерно в 30 километрах от Ростова-на-Дону раздались хлопки, а затем в небе появились инверсионные следы.

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Видео: ТГ rostov_glavny. Пара инверсионных следов появилась в небе под Ростовом-на-Дону

Ростовчане предполагают, что такие извилистые полосы могли остаться после работы ПВО. Однако официальной информации о работе системы ПВО и возможных атаках противника не поступало.

До этого стало известно, что в пяти районах Ростовской области объявили ракетную опасность.

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