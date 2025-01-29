Глава Усть-Донецкого района рассказал, как утилизируют мазут из Анапы

Posted 29 января, 10:12
Published 29 января, 10:12
Modified 29 января, 11:18
Updated 29 января, 11:18
Напомним, 25 января появилась информация, что на полигон в Семикаракорске завезли замазученный песок с Кубани для переработки. 26 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь по просьбе дончан запретил ввоз из-за неготовности полигона для утилизации.
27 января он рассказал, что уже завезенный очищенный от песка мазут собираются использовать в качестве топлива в Усть-Донецке.
Виктор Гуснай сообщил, что в данный момент загрязненного песка на территории полигона нет. А мазут используют как топливо в печах для утилизации бытового мусора, который собирают в Усть-Донецке.
«Полигон работает в штатном режиме, соблюдая все экологические нормы», — пишет Гуснай.
«Что касается мазута, используемого на полигоне: он применялся ранее и будет использоваться как топливо в имеющихся печах для утилизации бытового мусора, образующегося в нашем районе. Участникам проверки показали, как транспортируется и хранится мазут, а также работу оборудования», — пояснил он.
Ранее на реке Дон обнаружили большие масляные пятна.