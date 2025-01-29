Глава Усть-Донецкого района рассказал, как утилизируют мазут из Анапы

«Что касается мазута, используемого на полигоне: он применялся ранее и будет использоваться как топливо в имеющихся печах для утилизации бытового мусора, образующегося в нашем районе. Участникам проверки показали, как транспортируется и хранится мазут, а также работу оборудования», — пояснил он.