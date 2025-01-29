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Posted 29 января, 10:12

Published 29 января, 10:12

Modified 29 января, 11:18

Updated 29 января, 11:18

Глава Усть-Донецкого района рассказал об утилизации опасного песка

Глава Усть-Донецкого района рассказал, как утилизируют мазут из Анапы

29 января 2025, 10:12
Фото: t.me/gusnay_v_m. Глава Усть-Донецкого района рассказал об утилизации опасного песка
Мазут, который завезли в Ростовскую область из Кубани, используют в качестве топлива для сжигания мусора. Об этом рассказал глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.

Напомним, 25 января появилась информация, что на полигон в Семикаракорске завезли замазученный песок с Кубани для переработки. 26 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь по просьбе дончан запретил ввоз из-за неготовности полигона для утилизации.

27 января он рассказал, что уже завезенный очищенный от песка мазут собираются использовать в качестве топлива в Усть-Донецке.

Виктор Гуснай сообщил, что в данный момент загрязненного песка на территории полигона нет. А мазут используют как топливо в печах для утилизации бытового мусора, который собирают в Усть-Донецке.

«Полигон работает в штатном режиме, соблюдая все экологические нормы», — пишет Гуснай.
«Бесконтрольность»: как загрязненный мазутом песок оказался в Ростовской области
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Фото: t.me/gusnay_v_m

«Что касается мазута, используемого на полигоне: он применялся ранее и будет использоваться как топливо в имеющихся печах для утилизации бытового мусора, образующегося в нашем районе. Участникам проверки показали, как транспортируется и хранится мазут, а также работу оборудования», — пояснил он.

Ранее на реке Дон обнаружили большие масляные пятна.

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