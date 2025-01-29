Густой туман превратил Ростов-на-Дону в Сайлент Хилл: фото

Ростов в такие моменты превращается в одну непроглядную серость — видно лишь свет фонарей на расстоянии 50-100 метров. Аналогичная ситуация и на дорогах. Водители отмечают, что иногда могут увидеть встречное авто, когда то приблизится уже на 20-30 метров. Поэтому особенно важно не лихачить и соблюдать все правила.