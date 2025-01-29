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Posted 29 января, 10:07

Published 29 января, 10:07

Modified 29 января, 10:11

Updated 29 января, 10:11

Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл

Густой туман превратил Ростов-на-Дону в Сайлент Хилл: фото

29 января 2025, 10:07
Фото: rostovgazeta.ru. Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл

Густой туман превратил Ростов-на-Дону в Сайлент Хилл

Ростов накрыло пеленой тумана несколько дней назад. К 29 января у RostovGazeta собрались десятки фотографий с нуарным антуражем. Делимся некоторыми из них.

Это природное явление ростовчане наблюдают четвертый день подряд. Туман накрывает город ранним вечером, ночью сгущается еще больше, а утром следующего дня постепенно рассеивается. В некоторых районах его можно заставать круглыми сутками.

Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл. Фото: rostovgazeta.ru
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Ростов в такие моменты превращается в одну непроглядную серость — видно лишь свет фонарей на расстоянии 50-100 метров. Аналогичная ситуация и на дорогах. Водители отмечают, что иногда могут увидеть встречное авто, когда то приблизится уже на 20-30 метров. Поэтому особенно важно не лихачить и соблюдать все правила.

Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл
Густой туман превратил Ростов в Сайлент Хилл. Фото: rostovgazeta.ru
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