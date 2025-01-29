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Posted 29 января, 09:45

Published 29 января, 09:45

Modified 29 января, 09:47

Updated 29 января, 09:47

История о тех, кому не все равно: смотрите документальный фильм о волонтерах

История о тех, кому не все равно: смотрите документальный фильм о волонтерах

29 января 2025, 09:45
Фото: 1MI.
Документальный фильм «Долг по доброй воле» — это история о тех, кому не все равно, о людях, для которых помощь ближнему стала делом всей жизни.

Дети, оказавшиеся в трудной ситуации, семьи, нуждающиеся в поддержке, пострадавшие от военных действий, те, кто потерял дом — благодаря участию добровольцев эти люди получили поддержку и надежду.

Каждая история фильма доказывает: добро живет в каждом из нас, а вместе мы способны изменить мир к лучшему. Этот фильм — больше чем рассказ. Это вдохновение и призыв к действию. Делитесь впечатлениями и расскажите свою историю добра!

Также фильм можно посмотреть оффлайн на открытых показах:

11 февраля 2025 г. в 19:30 в кинотеатре «Ленфильм» (г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10, главный вход через сквер, 3 этаж)

15 февраля 2025 г. в 11:00 в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» (г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, 32д/2, кинозал №6)

Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Видео: 1MI.
#Видео#Пфки#Долгподобройволе
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