Количество SIM-карт, купленных гражданами из Китая, выросло в 7,4 раза — big data T2

Пик посещений туристов из Поднебесной и в 2023 году, и в 2024 году приходится на июль и август. В 2023 году количество путешественников из Китая было выше в 7,7 раза в июле и 7,5 раза в августе относительно января. В 2024 году их количество в июле и августе удвоилось по сравнению с январем.



При сравнении пиковых сезонов оказалось, что количество абонентов из Китая в 2024 году выросло на 55% в июле и на 60% в августе год к году. Больше всего туристов прибыло в 2024 году во Владивосток, Москву, Биробиджан, Хабаровск и Читу. Клиенты из Китая с SIM-картой T2 чаще всего пользуются связью в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Иркутске и Санкт-Петербурге. Наибольшие приросты абонентской базы клиентов из этой страны по итогам 2024 года зафиксированы в Москве (в 17 раз) и Санкт-Петербурге (в 25 раз).