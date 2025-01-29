Количество SIM-карт, купленных гражданами из Китая, выросло в 7,4 раза — big data T2

Posted 29 января, 13:57
Published 29 января, 13:57
Modified 29 января, 13:59
Updated 29 января, 13:59
Число тех, кто покупает и использует SIM-карту T2, увеличилось в 7,4 раза.
Пик посещений туристов из Поднебесной и в 2023 году, и в 2024 году приходится на июль и август. В 2023 году количество путешественников из Китая было выше в 7,7 раза в июле и 7,5 раза в августе относительно января. В 2024 году их количество в июле и августе удвоилось по сравнению с январем.
При сравнении пиковых сезонов оказалось, что количество абонентов из Китая в 2024 году выросло на 55% в июле и на 60% в августе год к году. Больше всего туристов прибыло в 2024 году во Владивосток, Москву, Биробиджан, Хабаровск и Читу. Клиенты из Китая с SIM-картой T2 чаще всего пользуются связью в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Иркутске и Санкт-Петербурге. Наибольшие приросты абонентской базы клиентов из этой страны по итогам 2024 года зафиксированы в Москве (в 17 раз) и Санкт-Петербурге (в 25 раз).
Аудитория граждан из Китая, которые приобрели карты Т2, увеличивалась в течение всего 2024 года в среднем на 27% каждый месяц. Пики регистраций в сети относительно значений 2023 года пришлись на весну и осень. Так, в марте рост составил 72%, в мае — 87,7% в сравнении год к году. Затем в октябре количество клиентов увеличилось в 6 раз, в ноябре и декабре — в 7 раз относительно значений 2023 года.
Ростовскую область резиденты Китая чаще посещали в период с июня по сентябрь — в это время в регион приехали 35% от общего числа гостей 2024 года. При этом число путешественников за эти 4 месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 5 раз и превышает общее количество гостей из Китая, которые осматривали достопримечательности региона в 2023 году, на 61%.
В сравнении с 2023 годом число китайских туристов в регионе увеличилось в 4 раза. Прирост по числу путешественников фиксируется каждый месяц: наибольшие отмечаются в январе (в 13,2 раза), феврале (в 9,3 раза) и марте (в 9,2 раза), наименьший — в декабре и составляет 16%.
Число пользователей услугами Т2 из Поднебесной в Ростовской области год к году возросло в 3 раза. В течение первых трех кварталов 2023–2024 гг. количество подключений к сети оператора оставалось примерно на одном уровне, а в четвертом квартале прошлого года увеличилось в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого.
Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24%. Топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.