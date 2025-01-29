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Posted 29 января, 07:25

Published 29 января, 07:25

Modified 29 января, 07:25

Updated 29 января, 07:25

Модульбанк представил канал для повышения финансовой грамотности бизнеса

Модульбанк представил канал для повышения финансовой грамотности бизнеса

29 января 2025, 07:25
Фото: Изображение Midjourney.
По мнению экспертов, бизнес-школы столкнулись с глобальным кризисом: программы MBA, ориентированные на подготовку управленческих кадров, теряют свою популярность.

Существует несколько причин для этого. Во-первых, экономика претерпевает изменения — все больше людей становятся самозанятыми, что делает менее актуальной необходимость большого количества менеджеров. Во-вторых, онлайн-образование становится все более востребованным.

Опыт показывает, что многие предпочитают самостоятельно формировать свой образовательный маршрут, получая только те знания, которые действительно необходимы, что позволяет сэкономить и время, и средства. Об этом пишет 56orb.ru.

Современные интернет-платформы становятся отличным ресурсом как для получения информации, так и для вдохновения предпринимателей, предлагая материалы по финансовой грамотности и помогая определиться со стратегией для запуска и управления бизнесом.

Известные бизнесмены, инвесторы, трейдеры и банки создают собственные образовательные онлайн-ресурсы, ориентированные на поддержку предпринимателей.

В дополнение к популярным авторским YouTube-каналам, таким как «Деньги не спят» и «Дневник предпринимателя», аналогичный контент стал массово появляться в Telegram. Например, у Сбера есть канал под названием «Трансформатор».

Недавно свой собственный YouTube-канал запустил Модульбанк, который изначально создавался для поддержки предпринимателей, а теперь развивается как предпринимательский хаб. На этой площадке можно найти важные новости о бизнесе и финансах, а также обменяться опытом с профессионалами отрасли. Среди приглашенных экспертов, которые делятся знаниями о том, как открыть бизнес, где получить финансирование и как правильно платить налоги, — управляющий директор банка Никита Константинов. Кроме того, запланирована серия видеороликов, ориентированных на молодежь и начинающих бизнесменов.

Эксперты считают, что изучение бизнес-навыков будет все больше приобретать онлайн-формат. Его преимущества по сравнению с традиционным очным обучением очевидны. Во-первых, это экономия времени и средств. Во-вторых, обучение становится доступным независимо от местоположения, что также обеспечивает гибкость расписания. Учащиеся могут выбирать собственный темп и индивидуальный план обучения. Кроме того, существует разнообразие форматов подачи информации: видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тесты и форумы для обсуждения. Все эти аспекты способствуют более эффективному усвоению материала и применению полученных знаний на практике.

#Общество
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