Модульбанк представил канал для повышения финансовой грамотности бизнеса

Недавно свой собственный YouTube-канал запустил Модульбанк, который изначально создавался для поддержки предпринимателей, а теперь развивается как предпринимательский хаб. На этой площадке можно найти важные новости о бизнесе и финансах, а также обменяться опытом с профессионалами отрасли. Среди приглашенных экспертов, которые делятся знаниями о том, как открыть бизнес, где получить финансирование и как правильно платить налоги, — управляющий директор банка Никита Константинов. Кроме того, запланирована серия видеороликов, ориентированных на молодежь и начинающих бизнесменов.