На администрацию в Ростовской области подали в суд из-за долгов за свет

Posted 29 января, 07:44
Published 29 января, 07:44
Modified 29 января, 07:46
Updated 29 января, 07:46
Сообщается, что компания обратилась в суд из-за задолженности по электроэнергии за период с июня по октябрь 2024 года. Общая сумма составила более 375 тысяч рублей.
Заседание назначили на 18 марта. Оно состоится в 10.40 мск. Кроме того, суд порекомендовал сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора мирным путем.
Ранее организация из Чечни захотела отсудить у властей в Ростовской области больше 40 миллионов рублей.
До этого на власти Таганрога подали в суд из-за задолженности в размере трех миллионов рублей.