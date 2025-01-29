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Posted 29 января, 07:44

Published 29 января, 07:44

Modified 29 января, 07:46

Updated 29 января, 07:46

На администрацию Семикаракорского района подали в суд из-за долгов за свет

На администрацию в Ростовской области подали в суд из-за долгов за свет

29 января 2025, 07:44
Фото: Яндекс. Карты. На администрацию Семикаракорского района подали в суд из-за долгов за свет
Организация «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 15 января подала иск на администрацию Семикаракорского района из-за долгов за свет. Соответствующие сведения появились в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Сообщается, что компания обратилась в суд из-за задолженности по электроэнергии за период с июня по октябрь 2024 года. Общая сумма составила более 375 тысяч рублей.

Заседание назначили на 18 марта. Оно состоится в 10.40 мск. Кроме того, суд порекомендовал сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора мирным путем.

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Ранее организация из Чечни захотела отсудить у властей в Ростовской области больше 40 миллионов рублей.

До этого на власти Таганрога подали в суд из-за задолженности в размере трех миллионов рублей.

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