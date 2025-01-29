Названы самые востребованные специалисты в Ростовской области

Posted 29 января, 10:55
Published 29 января, 10:55
Modified 29 января, 10:57
Updated 29 января, 10:57
Эксперты hh.ru сообщили, что наибольшее количество вакансий разместили для продавцов-консультантов и кассиров. Это — 3,2 тысячи предложений. Также в список попали менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,7 тысяч).
На третьем месте по востребованности расположились операторы call-центров (более 1,6 тысячи предложений), а на четвёртом — водители (1,1 тысячи). В список также вошли бухгалтеры, повара, пекари и кондитеры.
Эксперты отмечают, что профессия продавца стала самой массовой не только в регионе, но и в России в целом.
«Функция продаж — двигатель любого бизнеса, поэтому закономерно, что продавцы, а также менеджеры по продажам и работе с клиентами занимают первые строчки рейтинга самых востребованных профессий», — сообщает Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.
Эксперт также объяснила, что водители уже второй год находятся в пятерке самых востребованных профессий в связи с развитием логистической сферы.
Кроме того, аналитики сообщили, что в 2025 году спрос на некоторые профессий в России, в том числе и Ростовской области, вырастет. Это относится к сферам торговли и логистики, а также к рабочему и производственному персоналу.