Около 20 человек: рабочие устроили массовую драку на стройплощадке школы в Ростове

Posted 29 января, 17:01
Published 29 января, 17:01
Modified 29 января, 17:03
Updated 29 января, 17:03
Инцидент произошел в среду днем, 29 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. На кадрах видно, как толпа мужчин выходит из строительной бытовки и направляется на открытое пространство стройплощадки. Всего на видео можно разглядеть около 20 человек. Некоторые из них дерутся на кулаках, разбивая друг другу лица, а другие пытаются остановить агрессоров.
Местные жители пишут, мужчины, внезапно вступившие в бой, являются строителями, которые занимаются возведением школы на улице Петренко.
Ростовчане задаются вопросом, что могло заставить такое количество строителей вступить в потасовку: «Ужас, они как с цепи сорвались. Интересно, в чем причина…».
Официальной информации об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало.
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