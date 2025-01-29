Около 20 человек: рабочие устроили массовую драку на стройплощадке школы в Ростове

Инцидент произошел в среду днем, 29 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. На кадрах видно, как толпа мужчин выходит из строительной бытовки и направляется на открытое пространство стройплощадки. Всего на видео можно разглядеть около 20 человек. Некоторые из них дерутся на кулаках, разбивая друг другу лица, а другие пытаются остановить агрессоров.