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Posted 29 января, 17:01

Published 29 января, 17:01

Modified 29 января, 17:03

Updated 29 января, 17:03

Массовая драка строителей произошла на территории школы в Ростове-на-Дону

Около 20 человек: рабочие устроили массовую драку на стройплощадке школы в Ростове

29 января 2025, 17:01
Фото: Изображение Midjourney. Массовая драка строителей произошла на территории школы в Ростове-на-Дону

Рабочие устроили массовую драку на строительной площадке школы в Ростове

В Ростове-на-Дону на стройплощадке, на которой возводится школа, произошла массовая драка строителей. В потасовке участвовало по меньшей мере 20 человек, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону».

Инцидент произошел в среду днем, 29 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. На кадрах видно, как толпа мужчин выходит из строительной бытовки и направляется на открытое пространство стройплощадки. Всего на видео можно разглядеть около 20 человек. Некоторые из них дерутся на кулаках, разбивая друг другу лица, а другие пытаются остановить агрессоров.

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Видео: Изображение Midjourney. Массовая драка строителей произошла на территории школы в Ростове-на-Дону

Местные жители пишут, мужчины, внезапно вступившие в бой, являются строителями, которые занимаются возведением школы на улице Петренко.

Ростовчане задаются вопросом, что могло заставить такое количество строителей вступить в потасовку: «Ужас, они как с цепи сорвались. Интересно, в чем причина…».

Официальной информации об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее девушки устроили драку возле клуба в центре Ростова-на-Дону.

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