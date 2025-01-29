«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в Ростове

Инцидент произошел на пересечении улиц Вавилова и Таганрогской в Ростове-на-Дону. По всей видимости, водитель увидел, что автомобиль начал гореть, остановил его и отбежал. На кадрах видно, что огонь моментально охватил транспортное средство. За считанные минуты авто сгорело дотла.