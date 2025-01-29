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Posted 29 января, 18:11

Published 29 января, 18:11

Modified 29 января, 18:13

Updated 29 января, 18:13

Появились кадры горящего автомобиля посреди дороги на Вавилова в Ростове

«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в Ростове

29 января 2025, 18:11
Фото: Шедеврум. Появились кадры горящего автомобиля посреди дороги на Вавилова в Ростове

Появились кадры горящего автомобиля посреди дороги на Вавилова в Ростове

В Ростове-на-Дону во время движения вспыхнул легковой автомобиль на улице Вавилова, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел на пересечении улиц Вавилова и Таганрогской в Ростове-на-Дону. По всей видимости, водитель увидел, что автомобиль начал гореть, остановил его и отбежал. На кадрах видно, что огонь моментально охватил транспортное средство. За считанные минуты авто сгорело дотла.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Возгорание удалось быстро ликвидировать. От легковушки остался корпус и только.

Ростовчане считают, что водителю повезло вовремя выбраться из горящей машины: «Капец, хорошо, что успел водитель сбежать».

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Видео: Шедеврум. Появились кадры возгорания автомобиля, устроившего пробку на Вавилова в Ростове

«Я с подругой буквально в автобусе были и мимо этого инцидента проезжали», — пишет пользователь.

Добавим, что причины пожара неизвестны. Официальная информация о ДТП не поступала.

Ранее стало известно, на сколько сильно и где разрослась пробка на Вавилова в Ростове после возгорания автомобиля.

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