«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в Ростове

Posted 29 января, 18:11
Published 29 января, 18:11
Modified 29 января, 18:13
Updated 29 января, 18:13
Инцидент произошел на пересечении улиц Вавилова и Таганрогской в Ростове-на-Дону. По всей видимости, водитель увидел, что автомобиль начал гореть, остановил его и отбежал. На кадрах видно, что огонь моментально охватил транспортное средство. За считанные минуты авто сгорело дотла.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Возгорание удалось быстро ликвидировать. От легковушки остался корпус и только.
Ростовчане считают, что водителю повезло вовремя выбраться из горящей машины: «Капец, хорошо, что успел водитель сбежать».
«Я с подругой буквально в автобусе были и мимо этого инцидента проезжали», — пишет пользователь.
Добавим, что причины пожара неизвестны. Официальная информация о ДТП не поступала.
Ранее стало известно, на сколько сильно и где разрослась пробка на Вавилова в Ростове после возгорания автомобиля.