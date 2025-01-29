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Posted 29 января, 18:44

Published 29 января, 18:44

Modified 29 января, 18:46

Updated 29 января, 18:46

Перемотанные трупы кабана и коровы нашли на свалке Новобатайска

Перемотанные трупы кабана и коровы нашли на свалке под Ростовом

29 января 2025, 18:44
Фото: 1MI. Перемотанные трупы кабана и коровы нашли на свалке Новобатайска
В Ростовской области очевидец на свалке в куче строительного мусора трупы коровы и кабана, сообщает телеграм-канал «Батайское время».

Неприятный инцидент произошел 29 января в селе Новобатайск. Местный житель шел по улице, как вдруг на свалке среди покрышек и строительных отходов заметил два трупа — кабана и коровы. Вероятно, животные погибли, а хозяин решил таким образом избавиться от туш.

Примечательно, что труп кабана был замотан в тряпки. Очевидцы требуют немедленно избавится от умершей скотины, которая лежит на оживленной улице. Трупы могут увидеть дети, которые там также ходят.

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Жители Ростовской области возмущены таким поступком и не понимают, как так можно выбросить туши: «Даже если они и умерли, то как-то не по-человечески просто так животных на помойку выкидывать».

Добавим, что за неправильную утилизацию биологических отходов нарушителю может грозить штраф.

Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что дворы на Левенцовке усеяны трупами крупных крыс. Кроме того, грызуны портят автомобили.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Животные#Свалка#Трупы животных#Утилизация отходов#Сельскохозяйственные животные
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