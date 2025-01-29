Перемотанные трупы кабана и коровы нашли на свалке под Ростовом

Posted 29 января, 18:44
Published 29 января, 18:44
Modified 29 января, 18:46
Updated 29 января, 18:46
Неприятный инцидент произошел 29 января в селе Новобатайск. Местный житель шел по улице, как вдруг на свалке среди покрышек и строительных отходов заметил два трупа — кабана и коровы. Вероятно, животные погибли, а хозяин решил таким образом избавиться от туш.
Примечательно, что труп кабана был замотан в тряпки. Очевидцы требуют немедленно избавится от умершей скотины, которая лежит на оживленной улице. Трупы могут увидеть дети, которые там также ходят.
Жители Ростовской области возмущены таким поступком и не понимают, как так можно выбросить туши: «Даже если они и умерли, то как-то не по-человечески просто так животных на помойку выкидывать».
Добавим, что за неправильную утилизацию биологических отходов нарушителю может грозить штраф.
Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что дворы на Левенцовке усеяны трупами крупных крыс. Кроме того, грызуны портят автомобили.