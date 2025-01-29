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Posted 29 января, 17:17

Published 29 января, 17:17

Modified 29 января, 17:19

Updated 29 января, 17:19

Полыхающее авто парализовало дорогу на Вавилова в Ростове-на-Дону

Полыхающий автомобиль парализовал движение на Вавилова в Ростове-на-Дону

29 января 2025, 17:17
Фото: Изображение Midjourney. Полыхающее авто парализовало дорогу на Вавилова в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начала разрастаться огромная пробка на улице Вавилова. Там посередине дороги вспыхнуло легковое авто, из-за чего другие транспортные средства не могут проехать.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», машина загорелась около 19.30 мск на перекрестке улиц Вавилова и Таганрогской в Ростове-на-Дону. Пробка начинается от здания 62В по улице Вавилова и продолжается до парка имени Чуковского. Общая длина дорожного затора составляет 2,97 километра.

Отметим, что пробка охватила сразу четыре улицы: Вавилова, Немировича Данченко, Тарновского Терлецкого и Шеболдаева. При необходимости водители могут попасть в Ворошиловский район города через проспекты Михаила Нагибина и Космонавтов.

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Ранее девять автомобилей столкнулись на платном участке М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону.

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