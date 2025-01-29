Полыхающий автомобиль парализовал движение на Вавилова в Ростове-на-Дону

Posted 29 января, 17:17
Published 29 января, 17:17
Modified 29 января, 17:19
Updated 29 января, 17:19
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», машина загорелась около 19.30 мск на перекрестке улиц Вавилова и Таганрогской в Ростове-на-Дону. Пробка начинается от здания 62В по улице Вавилова и продолжается до парка имени Чуковского. Общая длина дорожного затора составляет 2,97 километра.
Отметим, что пробка охватила сразу четыре улицы: Вавилова, Немировича Данченко, Тарновского Терлецкого и Шеболдаева. При необходимости водители могут попасть в Ворошиловский район города через проспекты Михаила Нагибина и Космонавтов.