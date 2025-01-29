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Posted 29 января, 11:46

Published 29 января, 11:46

Modified 29 января, 12:00

Updated 29 января, 12:00

Ростовчане сообщают об эвакуации в ТРЦ «Парк» на Северном

Посетителей ТРЦ «Парк» в Ростове экстренно эвакуировали. Что там случилось?

29 января 2025, 11:46
Фото: 71.mchs.gov.ru. иллюстрация. Ростовчане сообщают об эвакуации в ТРЦ «Парк» на Северном

Посетителей ТРЦ «Парк» на Северном в Ростове экстренно эвакуировали

В Ростове начали эвакуировать людей в торговом центре «Парк» на Северном. Десятки посетителей моментально оказались на улице днем 29 января.

Инцидент произошел в здании на проспекте Космонавтов, 19А/28Ж. После полудня там сработала пожарная сигнализация. Сотрудники ТРЦ помогли выбраться наружу посетителям, а затем вышли и сами.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно толпу людей перед «Парком», но никаких спецслужб не наблюдается. Вероятно, они еще не приехали на вызов.

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— Туда до сих пор никого не пускают, — уточнили в комментариях ростовчане около 14.30 мск.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Пока в Ростове эвакуируют торговый центр, на севере региона объявили ракетную опасность. Воздушная атака ожидается в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Каменском и Верхнедонском районах. А на Западном в Ростове тем временем воет сирена.

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