Посетителей ТРЦ «Парк» в Ростове экстренно эвакуировали. Что там случилось?

Posted 29 января, 11:46
Published 29 января, 11:46
Modified 29 января, 12:00
Updated 29 января, 12:00
Инцидент произошел в здании на проспекте Космонавтов, 19А/28Ж. После полудня там сработала пожарная сигнализация. Сотрудники ТРЦ помогли выбраться наружу посетителям, а затем вышли и сами.
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно толпу людей перед «Парком», но никаких спецслужб не наблюдается. Вероятно, они еще не приехали на вызов.
— Туда до сих пор никого не пускают, — уточнили в комментариях ростовчане около 14.30 мск.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Пока в Ростове эвакуируют торговый центр, на севере региона объявили ракетную опасность. Воздушная атака ожидается в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Каменском и Верхнедонском районах. А на Западном в Ростове тем временем воет сирена.