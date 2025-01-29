Повторение весенней засухи угрожает Ростовской области в 2025 году

Posted 29 января, 14:05
Published 29 января, 14:05
Modified 29 января, 14:07
Updated 29 января, 14:07
Президент НСА Корней Биждов рассказал, что Ростовская область является лидером среди субъектов России по размеру застрахованных озимых культур — более 820 тысяч гектаров, или около 28% от сева под урожай 2025 года.
Посевы были застрахованы из-за того, что в донском регионе сохраняется риск неблагоприятного сценария 2024 года. Речь идет о весенней засухе, которая уничтожила большое количество урожая. По словам Биждова, на формирование запасов влаги в почве остается не так много времени. Однако ситуация все еще может улучшиться благодаря дождливой весне.
Добавим, что также на вегетацию и развитие урожая положительно влияет теплая и бесснежная зима, которая пришла в Ростовскую область в этом сезоне.
Ранее агрономы начали спасать озимые культуры от гибели в Ростовской области.