Повторение весенней засухи угрожает Ростовской области в 2025 году

Посевы были застрахованы из-за того, что в донском регионе сохраняется риск неблагоприятного сценария 2024 года. Речь идет о весенней засухе, которая уничтожила большое количество урожая. По словам Биждова, на формирование запасов влаги в почве остается не так много времени. Однако ситуация все еще может улучшиться благодаря дождливой весне.