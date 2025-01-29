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Posted 29 января, 14:05

Published 29 января, 14:05

Modified 29 января, 14:07

Updated 29 января, 14:07

Эксперты прогнозируют повторение весенней засухи в Ростовской области

Повторение весенней засухи угрожает Ростовской области в 2025 году

29 января 2025, 14:05
Фото: Unsplash. Эксперты прогнозируют повторение весенней засухи в Ростовской области

НСА предупредил о повторении весенней засухи в Ростовской области в 2025 году

В Ростовской области сохраняется тенденция к снижению влаги в почве, что в прошлом году привело к сильной засухе, сообщает «Национальный союз агростраховщиков» (НСА).

Президент НСА Корней Биждов рассказал, что Ростовская область является лидером среди субъектов России по размеру застрахованных озимых культур — более 820 тысяч гектаров, или около 28% от сева под урожай 2025 года.

Посевы были застрахованы из-за того, что в донском регионе сохраняется риск неблагоприятного сценария 2024 года. Речь идет о весенней засухе, которая уничтожила большое количество урожая. По словам Биждова, на формирование запасов влаги в почве остается не так много времени. Однако ситуация все еще может улучшиться благодаря дождливой весне.

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Добавим, что также на вегетацию и развитие урожая положительно влияет теплая и бесснежная зима, которая пришла в Ростовскую область в этом сезоне.

Ранее агрономы начали спасать озимые культуры от гибели в Ростовской области.

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