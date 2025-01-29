Размер автокредита резко сократился в Ростовской области в декабре

Posted 29 января, 18:04
Published 29 января, 18:04
Modified 29 января, 18:07
Updated 29 января, 18:07
Ростовская область вошла в десятку регионов, в которых снизился средний размер кредитов для автовладельцев. Так, в декабре 2023 года средний размер автокредита составил 1,46 миллиона рублей, а в декабре 2024 года он снизился на 18% или до 1,20 миллиона.
«Снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
При этом эксперт сообщил, что кредитные организации все еще выдают кредиты на приобретение машин заемщикам с высоким значением Персонального кредитного рейтинга.
Ранее автовладельцы из Ростовской области стали массово продавать свои машины.
До этого стало известно, на каком месте находится регион в рейтинге по микрозаймам.