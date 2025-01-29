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Posted 29 января, 18:04

Published 29 января, 18:04

Modified 29 января, 18:07

Updated 29 января, 18:07

Размер автокредита резко сократился в Ростовской области в декабре

Размер автокредита резко сократился в Ростовской области в декабре

29 января 2025, 18:04
Фото: Pxhere. Размер автокредита резко сократился в Ростовской области в декабре
Жители Ростовской области стали реже брать автокредиты. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Ростовская область вошла в десятку регионов, в которых снизился средний размер кредитов для автовладельцев. Так, в декабре 2023 года средний размер автокредита составил 1,46 миллиона рублей, а в декабре 2024 года он снизился на 18% или до 1,20 миллиона.

«Снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом эксперт сообщил, что кредитные организации все еще выдают кредиты на приобретение машин заемщикам с высоким значением Персонального кредитного рейтинга.

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Ранее автовладельцы из Ростовской области стали массово продавать свои машины.

До этого стало известно, на каком месте находится регион в рейтинге по микрозаймам.

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