Размер автокредита резко сократился в Ростовской области в декабре

Ростовская область вошла в десятку регионов, в которых снизился средний размер кредитов для автовладельцев. Так, в декабре 2023 года средний размер автокредита составил 1,46 миллиона рублей, а в декабре 2024 года он снизился на 18% или до 1,20 миллиона.