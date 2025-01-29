Шесть видов вирусных инфекций зафиксировали в Ростовской области

Posted 29 января, 09:43
Published 29 января, 09:43
Modified 29 января, 09:45
Updated 29 января, 09:45
Сообщается, что в регионе зарегистрировали риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы гриппа А и В.
Уточняется, что уровень заболеваемости дончан ОРВИ и гриппом не превысил пороговых значений.
В ведомстве также отметили, что для профилактики заболеваний необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, соблюдать гигиену, по возможности надевать маски или респираторы и вести здоровый образ жизни.
Ранее больше сотни дончан скончались из-за отравления спиртными напитками.
До этого жителям региона рассказали, как обезопасить себя от опасного вируса.