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Posted 29 января, 09:43

Published 29 января, 09:43

Modified 29 января, 09:45

Updated 29 января, 09:45

Шесть видов вирусных инфекций зафиксировали в Ростовской области

Шесть видов вирусных инфекций зафиксировали в Ростовской области

29 января 2025, 09:43
Фото: 1MI. Шесть видов вирусных инфекций зафиксировали в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшую неделю зафиксировали шесть респираторных вирусов. Об этом рассказал региональный Роспотребнадзор 28 января.

Сообщается, что в регионе зарегистрировали риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы гриппа А и В.

Уточняется, что уровень заболеваемости дончан ОРВИ и гриппом не превысил пороговых значений.

В ведомстве также отметили, что для профилактики заболеваний необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, соблюдать гигиену, по возможности надевать маски или респираторы и вести здоровый образ жизни.

Жителям Ростовской области рассказали, как спастись от опасного вируса
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Ранее больше сотни дончан скончались из-за отравления спиртными напитками.

До этого жителям региона рассказали, как обезопасить себя от опасного вируса.

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