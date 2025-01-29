Штормовое предупреждение из-за густого тумана объявили в Ростовской области

Posted 29 января, 05:15
Published 29 января, 05:15
Modified 29 января, 05:17
Updated 29 января, 05:17
По прогнозу, туман накроет регион в ночь на 29 января, а также все следующие сутки и в первую половину дня 30 января. В основном белая пелена опустится на города и населенные пункты, расположенные недалеко от Таганрогского залива.
Кроме того, туман ожидается на трассах и автодорогах местного значения. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными за рулем. Не стоит лихачить и идти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Особое внимание лучше уделить соблюдению скоростного режима, безопасной дистанции с попутными авто и боковому интервалу.
Туман наблюдается в донском регионе уже несколько дней подряд. Однако в ночь на 29 января и далее он будет наиболее густым, из-за чего сильно снизится уровень видимости.
К 20.00 мск между Батайском и Ростовом сотрудники ДПС патрулируют федеральные дороги с проблесковыми маячками, чтобы повысить безопасность на проезжей части. К инспекторам в случае необходимости можно обратиться за помощью.
— В Александровке он еще гуще, — пишут Ростовчане в соцсетях. — В центре города даже все заволокло дымкой. Видно метров 20 всего.
Ранее на трассе М-4 «Дон» из-за тумана случились две аварии. В ДТП попали девять машин, включая несколько фур.