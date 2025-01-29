Штормовое предупреждение из-за густого тумана объявили в Ростовской области

Кроме того, туман ожидается на трассах и автодорогах местного значения. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными за рулем. Не стоит лихачить и идти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Особое внимание лучше уделить соблюдению скоростного режима, безопасной дистанции с попутными авто и боковому интервалу.