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Posted 29 января, 05:15

Published 29 января, 05:15

Modified 29 января, 05:17

Updated 29 января, 05:17

Штормовое предупреждение из-за густого тумана объявили в Ростовской области

Штормовое предупреждение из-за густого тумана объявили в Ростовской области

29 января 2025, 05:15
Фото: 1MI. Штормовое предупреждение из-за густого тумана объявили в Ростовской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за густого тумана в ближайшие несколько дней. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте 28 января.

По прогнозу, туман накроет регион в ночь на 29 января, а также все следующие сутки и в первую половину дня 30 января. В основном белая пелена опустится на города и населенные пункты, расположенные недалеко от Таганрогского залива.

Кроме того, туман ожидается на трассах и автодорогах местного значения. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными за рулем. Не стоит лихачить и идти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Особое внимание лучше уделить соблюдению скоростного режима, безопасной дистанции с попутными авто и боковому интервалу.

Туман наблюдается в донском регионе уже несколько дней подряд. Однако в ночь на 29 января и далее он будет наиболее густым, из-за чего сильно снизится уровень видимости.

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К 20.00 мск между Батайском и Ростовом сотрудники ДПС патрулируют федеральные дороги с проблесковыми маячками, чтобы повысить безопасность на проезжей части. К инспекторам в случае необходимости можно обратиться за помощью.

— В Александровке он еще гуще, — пишут Ростовчане в соцсетях. — В центре города даже все заволокло дымкой. Видно метров 20 всего.

Ранее на трассе М-4 «Дон» из-за тумана случились две аварии. В ДТП попали девять машин, включая несколько фур.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Погода#Туман
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