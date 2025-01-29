Сирена завыла в Ростове после объявления ракетной опасности на севере области

Posted 29 января, 12:06
Published 29 января, 12:06
Modified 29 января, 12:08
Updated 29 января, 12:08
В среду днем, 29 января, на Западном в Ростове-на-Дону активизировались сирены. Вой системы оповещения услышали жители Первомайского района, а также Сельмаша, Чкаловского и Западного микрорайонов.
Кроме того, около 14.15 мск в пяти районах на севере Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Дончанам рекомендуется быть бдительными и следить за ситуацией в регионе.
Ростовчане пишут, что в этот раз сирену слышно очень хорошо: «На Первомайке прям хорошо слышно было».
«Темерник слышно», — пишет пользователь.
«Мне страшно», — поделилась горожанка.
Официальной информации о работе систем ПВО и возможных атаках противника не поступало.
Ранее RostovGazeta рассказала, в каких районах Ростовской области объявили ракетную опасность.