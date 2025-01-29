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Posted 29 января, 12:06

Published 29 января, 12:06

Modified 29 января, 12:08

Updated 29 января, 12:08

Жители Ростова-на-Дону услышали вой сирены на Западном

Сирена завыла в Ростове после объявления ракетной опасности на севере области

29 января 2025, 12:06
Фото: Unsplash. Жители Ростова-на-Дону услышали вой сирены на Западном
В Ростове-на-Дону начала работать система экстренного оповещения населения. Сирены услышали на Западном, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

В среду днем, 29 января, на Западном в Ростове-на-Дону активизировались сирены. Вой системы оповещения услышали жители Первомайского района, а также Сельмаша, Чкаловского и Западного микрорайонов.

Кроме того, около 14.15 мск в пяти районах на севере Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Дончанам рекомендуется быть бдительными и следить за ситуацией в регионе.

Видео: Unsplash. Жители Ростова-на-Дону услышали вой сирены на Западном
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Ростовчане пишут, что в этот раз сирену слышно очень хорошо: «На Первомайке прям хорошо слышно было».

«Темерник слышно», — пишет пользователь.

«Мне страшно», — поделилась горожанка.

Официальной информации о работе систем ПВО и возможных атаках противника не поступало.

Ранее RostovGazeta рассказала, в каких районах Ростовской области объявили ракетную опасность.

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