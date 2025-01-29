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Posted 29 января, 15:38

Published 29 января, 15:38

Modified 29 января, 15:40

Updated 29 января, 15:40

Снег и морозы до 11 градусов прогнозируют в Ростовской области в феврале

Снег и морозы до 11 градусов накроют Ростовскую область в феврале

29 января 2025, 15:38
Фото: 1MI. Снег и морозы до 11 градусов прогнозируют в Ростовской области в феврале

Начальник Ростовского гидрометцентра предупредила о снеге и морозе в феврале

Последний месяц зимы принесет в Ростовскую область сильные осадки и температурные качели, сообщает телеграм-канал «Молот» со ссылкой на начальника Ростовского Гидрометцентра Елену Назарову.

С 1 по 10 февраля днем температура воздуха может достигнуть +7…+10 градусов, а ночью — -10…+3 градусов Цельсия. В этот период также ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Иногда их объемы будут превышать норму.

Во вторую декаду месяца температурный диапазон составит от -11 до +14 градусов Цельсия. Количество осадков уменьшится, однако они продолжат приходить в регион.

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Добавим, что в общем метеоролог Назарова охарактеризовала приближающийся месяц как теплый.

Ранее стало известно, что гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни.

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