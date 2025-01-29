Снег и морозы до 11 градусов накроют Ростовскую область в феврале

Posted 29 января, 15:38
Published 29 января, 15:38
Modified 29 января, 15:40
Updated 29 января, 15:40
С 1 по 10 февраля днем температура воздуха может достигнуть +7…+10 градусов, а ночью — -10…+3 градусов Цельсия. В этот период также ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Иногда их объемы будут превышать норму.
Во вторую декаду месяца температурный диапазон составит от -11 до +14 градусов Цельсия. Количество осадков уменьшится, однако они продолжат приходить в регион.
Добавим, что в общем метеоролог Назарова охарактеризовала приближающийся месяц как теплый.
Ранее стало известно, что гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни.