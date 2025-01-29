Снег и морозы до 11 градусов накроют Ростовскую область в феврале

С 1 по 10 февраля днем температура воздуха может достигнуть +7…+10 градусов, а ночью — -10…+3 градусов Цельсия. В этот период также ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Иногда их объемы будут превышать норму.