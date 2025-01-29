Стало известно, что обсуждали Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин

Posted 29 января, 05:55
Published 29 января, 05:55
Modified 29 января, 05:57
Updated 29 января, 05:57
В личном телеграм-канале врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о том, что он встретился с и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александром Скрябиным и обозначил главные задачи и проблемы, на которые нужно обратить особенное внимание.
Так, Слюсарь отметил, что в первую очередь нужно сделать акцент на синхронизации всех процессов, которые связаны с развитием города. Это жилищное строительство, модернизация транспортной и социальной структуры. Сам Скрябин считает, что также стоит сконцентрироваться на несвоевременном вывозе мусора и его некачественной утилизации.
«Город у нас прекрасный, город у нас большой, город у нас с большим потенциалом. Надо сделать так, чтобы мы этим городом гордились, а те люди, которые сюда приезжают нам завидовали», — сказал Юрий Слюсарь.
Добавим, что по мнению врио губернатора, Александр Скрябин должен хорошо справиться со своей новой ролью, так как работал в Ростове, понимает проблемы и систему управления.
Ранее исполняющий обязанности главы администрации Скрябин рассказал, как планирует решить проблему с мусором в Ростове.