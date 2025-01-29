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Posted 29 января, 05:55

Published 29 января, 05:55

Modified 29 января, 05:57

Updated 29 января, 05:57

Стало известно, что обсудили Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин

Стало известно, что обсуждали Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин

29 января 2025, 05:55
Фото: Телеграм-канал Юрия Слюсаря. Стало известно, что обсудили Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин

Слюсарь указал и. о. главы администрации Ростова Скрябину на проблемы города

В Ростове-на-Дону состоялась встреча врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и исполняющего обязанности главы администрации города Александра Скрябина. Во время общения представители власти опередили главые аспекты дальнейшей работы.

В личном телеграм-канале врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о том, что он встретился с и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александром Скрябиным и обозначил главные задачи и проблемы, на которые нужно обратить особенное внимание.

Так, Слюсарь отметил, что в первую очередь нужно сделать акцент на синхронизации всех процессов, которые связаны с развитием города. Это жилищное строительство, модернизация транспортной и социальной структуры. Сам Скрябин считает, что также стоит сконцентрироваться на несвоевременном вывозе мусора и его некачественной утилизации.

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«Город у нас прекрасный, город у нас большой, город у нас с большим потенциалом. Надо сделать так, чтобы мы этим городом гордились, а те люди, которые сюда приезжают нам завидовали», — сказал Юрий Слюсарь.

Добавим, что по мнению врио губернатора, Александр Скрябин должен хорошо справиться со своей новой ролью, так как работал в Ростове, понимает проблемы и систему управления.

Ранее исполняющий обязанности главы администрации Скрябин рассказал, как планирует решить проблему с мусором в Ростове.

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