Стало известно, когда закончится туман в Ростовской области

Posted 29 января, 08:43
Published 29 января, 08:43
Modified 29 января, 08:45
Updated 29 января, 08:45
По данным регионального ГУ МЧС, в течение 29 и 30 января ожидается густой туман. Белая пелена накроет дороги и населенные пункты еще сильнее, чем в предыдущие дни. Из-за этого на Дону объявили штормовое предупреждение.
После этого, в начале февраля, туманы прекратятся или, по крайней мере, будут не такими сильными.
Напомни, из-за тумана ухудшается видимость, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. На трассе в Ростовской области в ДТП разбились девять машин, когда на дорогу опустился туман.