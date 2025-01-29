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Posted 29 января, 08:43

Published 29 января, 08:43

Modified 29 января, 08:45

Updated 29 января, 08:45

Стало известно, когда закончится туман в Ростовской области

Стало известно, когда закончится туман в Ростовской области

29 января 2025, 08:43
Фото: Pxhere. Стало известно, когда закончится туман в Ростовской области
В Ростовской области почти всю последнюю неделю января наблюдается сильный туман в утреннее и ночное время. Рассказываем, сколько он еще продлится.

По данным регионального ГУ МЧС, в течение 29 и 30 января ожидается густой туман. Белая пелена накроет дороги и населенные пункты еще сильнее, чем в предыдущие дни. Из-за этого на Дону объявили штормовое предупреждение.

Гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни
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После этого, в начале февраля, туманы прекратятся или, по крайней мере, будут не такими сильными.

Напомни, из-за тумана ухудшается видимость, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. На трассе в Ростовской области в ДТП разбились девять машин, когда на дорогу опустился туман.

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